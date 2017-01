Pub

Manifestantes usam máscaras e exibem cartazes e faixas contra Trump

Os protestos contra a tomada de posse de Trump acabaram em violência e com mais de cem pessoas detidas em Washington. Manifestantes, alguns dos quais usando máscaras, marcharam pelo centro da capital norte-americana, arrancando parte do pavimento para partir janelas de uma sucursal do Bank of America e de um McDonald's.

A polícia deteve mais de cem pessoas, acusando-as de provocarem motins. A polícia usou gás lacrimogéneo para responder aos manifestantes que atiraram garrafas contra os agentes. Pelo menos dois polícias ficaram feridos, assim como alguns manifestantes.

Nas redes sociais têm sido partilhadas várias imagens e vídeos que mostram a confusão nas ruas de Washington. Protestantes usam máscaras e exibem cartazes e faixas contra Trump.

São vários os grupos de manifestantes que estão na cidade de Washington a gritar palavras de ordem contra o presidente Donald Trump, segundo a Reuters

