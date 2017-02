Pub

Administração americana diz que "aproximadamente 75%" dos detidos eram "imigrantes delinquentes"

As autoridades federais dos Estados Unidos detiveram a semana passada mais de 600 imigrantes, informou hoje o Governo norte-americano, sublinhando que as operações estiveram concentradas em pessoas suspeitas de "ameaça à segurança pública".

O secretário da Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kelly, referiu, em comunicado, que "aproximadamente 75%" dos mais de 600 detidos eram "imigrantes delinquentes".

Aqueles "criminosos" estavam "condenados por vários delitos, entre os quais homicídio, abuso sexual, assalto sexual a um menor, atos lascivos ou indecentes a menor, narcotráfico, agressão física, assalto, abuso de álcool e acusações relacionadas com armas", afirmou John Kelly.

"Estas operações dirigiram-se a [deter pessoas que representavam] ameaças à segurança pública, como imigrantes delinquentes condenados e membros de grupos criminosos", sublinhou.

Os 680 detidos pelo Serviço de Imigração e Aduaneiro "representavam uma ameaça à segurança pública, à segurança fronteiriça ou à integridade do sistema migratório dos Estados Unidos", insistiu o chefe do Departamento de Segurança Nacional.

Segundo os números divulgados pelas autoridades, 235 dos detidos estavam nos estados do Ilinóis, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas e Missouri.

Outros 190 foram detidos na Georgia, Carolina do Norte ou Carolina do Sul, 161 em Los Angeles, 41 em Nova Iorque e 28 no Texas.