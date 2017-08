Pub

Mais de 200 pessoas morreram durante inundações e deslizamentos de terra nos últimos dias no Nepal, na Índia e Bangladesh, indicaram hoje as autoridades destes países.

No Nepal, o país mais afetado, as chuvas torrenciais da monção anual destruíram milhares de habitações, mataram animais e obrigaram à deslocação de habitantes.

"Segundo as últimas informações, 91 pessoas morreram em diferentes distritos, 25 ficaram feridas e 38 estão desaparecidas", disse o ministro do Interior nepalês, em comunicado.

O Terraï, região de planícies densamente povoadas no sul do Nepal, pagou até ao momento o maior preço das chuvas torrenciais da monção. Esta é a região mais fértil do país e as repercussões económicas poderão ser igualmente graves.

Na vizinha Índia, as autoridades indicaram que morreram 81 pessoas no país, principalmente no nordeste.

O Bangladesh já identificou 29 mortos e 1,5 milhões de deslocados, segundo indicou à AFP o chefe do Departamento de Gestão de Catástrofes.

Na reserva natural de Chitwan, no Nepal, as chuvas mataram um raro rinoceronte unicórnio, uma espécie protegida

