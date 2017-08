Pub

Mais de 12 mil foram avisadas de que a qualquer momento podem ter de ser retiradas

Mais de 1100 pessoas foram retiradas das suas casas, na região oeste do Canadá, a mais de 3.000 quilómetros de Toronto, devido a um incêndio florestal que está fora de controlo, anunciaram esta sexta-feira as autoridades.

O incêndio, que foi detetado na quinta-feira, é um de mais de 150 fogos florestais ativos na província da Columbia Britânica, na costa do Pacífico canadiana, fazendo de 2017 o ano com mais fogos de sempre, segundo as autoridades.

No total, mais de 12.000 foram avisadas de que a qualquer momento podem ter de ser retiradas.

Apesar de florestais, os múltiplos fogos na Columbia Britânica sentem-se na capital da província, uma das maiores cidades do Canadá, Vancouver, onde o fumo está a causar problemas de visibilidade e respiratórios.

O maior destes incêndios já consumiu mais de 467.000 hectares e estende-se por 130 quilómetros.

As autoridades canadianas recorreram nos últimos dias à ajuda de outros países, estando nomeadamente no país cerca de 200 bombeiros do México.