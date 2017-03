Pub

A polícia britânica tem mais 96 mil euros para investigar o desaparecimento de Maddie McCann, depois de ter sido aprovado um financiamento extra para continuar com o caso. Até ao momento já foram gastos 12 milhões de euros na busca de pistas pela menina inglesa que desapareceu na praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007, diz a Sky News.

A verba agora atribuída pelo governo será para usar entre 1 de abril e setembro deste ano.

De acordo com o Sunday Express, este financiamento foi solicitado pelas autoridades devido ao aparecimento de uma pista que aponta para uma pessoa que até agora não tinha surgido na investigação e que a polícia quer interrogar. Essa pessoa, segundo a mesma fonte, estaria na "mesma área" onde se encontravam os McCann.

Fonte da polícia diz ao jornal que esta será a última oportunidade na sua busca por respostas para o desaparecimento de Maddie, que estava no quarto de um apartamento do Ocean Club com os dois irmãos gémeos, mais novos, enquanto os pais foram jantar a um restaurante nas imediações.