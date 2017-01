Pub

O magnata mexicano Carlos Slim afirmou na sexta-feira que o seu país está em posição de força nas negociações com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhando que este "é um negociador e não um exterminador".

Slim convocou uma conferência de imprensa para falar sobre a crise diplomática entre os Estados Unidos e o México por causa do muro que Donald Trump quer construir na fronteira para acabar com a imigração ilegal.

Donald Trump quer enviar a fatura do muro ao México, que tem repetido que não a vai pagar.

"Para colocar a questão em termos cinematográficos, penso que Trump não é um exterminador, é um negociador", disse Slim.

Segundo o milionário mexicano, o Presidente norte-americano procura "provocar para negociar".

Slim mostrou-se confiante quanto à realização para breve de uma reunião entre o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e o seu homólogo norte-americano, devido à importância da relação entre os dois Estados.

Donald Trump indicou em várias ocasiões que pretende renegociar o Tratado de Comércio Livre entre EUA, Canadá e México, o designado NAFTA, assinado há mais de duas décadas, entre os Estados-Unidos, o Canadá e o México.

Carlos Slim, que criticou Trump durante a campanha presidencial, jantou com ele na Florida em dezembro depois da sua eleição e disse não ter tido mais contactos com o líder norte-americano desde esse encontro.

"Eu estou convencido que, o mais tardar em julho, estaremos em condições de fazer a abertura oficial ao público deste projeto que será um projeto estruturante, de certeza absoluta, na economia do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e até do distrito da Guarda", disse o autarca.

Segundo o responsável, o observatório de astronomia que vai ser instalado na aldeia de Barca d'Alva, localidade pertencente à freguesia de Escalhão, que dista cerca de 20 quilómetros da sede concelhia, é de grande importância em termos educativos, culturais e científicos.

"Porque isto [o observatório] será um projeto dinâmico, em que haverá a intervenção e a interação com os Agrupamentos de Escolas, possibilitando aos nossos jovens terem a possibilidade de contactar com várias áreas da ciência, desde as Biologias, desde a Astronomia, desde a parte da Ecologia, desde a parte, eventualmente, até das Químicas e das Informáticas", justificou.

Disse que os alunos terão "a possibilidade de interagir, de desenvolver determinadas experiências" e de perceberem a aplicação prática da ciência "à vida diária".

"E eu penso que isto vai trazer uma dinâmica diferente e uma [nova] forma de encarar a ciência", referiu o autarca, acreditando que o projeto "traga uma maior apetência [dos jovens] para a área das ciências".

Paulo Langrouva considera "importante" mostrar aos jovens "que existe uma aplicabilidade prática daqueles conceitos que eles vão adquirindo nas escolas, e que, por vezes, têm a noção de que aquilo não serve para nada".

"E é isto que se preconiza, é nisto que estamos a trabalhar", concluiu o autarca de Figueira de Castelo Rodrigo, município do distrito da Guarda que está localizado junto da fronteira com Espanha.

