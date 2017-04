Pub

Maçaneta da porta partiu e as duas mulheres não conseguiram sair

Duas mulheres morreram depois de terem ficado trancadas numa sauna em causa de uma conhecida, na República Checa.

Segundo o The Guardian, que cita um comunicado da polícia checa, as vítimas eram mãe e filha e tinham, respetivamente, 65 e 45 anos. As autoridades revelaram que a dona da propriedade estranhou a demora das duas mulheres na sauna e, quando foi procurá-las, encontrou-as caídas no chão. Estariam na sauna há cerca de hora e meia.

Os serviços de emergência declararam o óbito de mãe e filha ainda no local. "A maçaneta na porta da sauna partiu e as duas mulheres ficaram presas. Tentaram partir a janela na porta, mas não conseguiram", explicou Iva Kormosova, porta-voz da polícia.

O acidente aconteceu nas imediações da cidade de Jicin, a norte de Praga, na noite de sábado.