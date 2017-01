Pub

Autoridades emitiram alerta e procuram o homem com quem Monica Lamping terá saído

Uma mulher do estado norte-americano da Virginia está desaparecida desde domingo, com os dois filhos de sete anos e nove meses. Segundo a família, a jovem desapareceu depois de a casa ter ardido no fim de semana e de ter saído num "blind date", um encontro com um desconhecido.

Monica Lamping, de 29 anos, foi vista pela última vez no carro com as duas crianças, no domingo, em imagens de uma câmara de vigilância. Horas antes a sua casa tinha ardido, num fogo que, segundo os investigadores, terá sido acidental.

A mãe da jovem contou aos investigadores que a filha terá ficado com uma amiga, que terá trocado mensagens com a jovem até às 22.30 de sábado. "Depois dessa altura não sabemos o que lhe aconteceu", disse Sheila Bogart a uma televisão local, afiliada da ABC.

A madrasta de Lamping contou à mesma televisão que a jovem deixou os filhos com a amiga para sair num encontro, com um homem chamado Chad, que a polícia tenta agora identificar e encontrar. Lamping foi buscar as crianças ao final da tarde.

O pai do filho mais velho, Kevin Lamping, recebeu permissão da Marinha para voltar para casa e ajudar a procurar o filho.

O caso está a ser investigado pelo departamento de pessoas desaparecidas da polícia de Virginia Beach.