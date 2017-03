Pub

Evelyne (nome fictício) garante que o seu filho, que terá assumido a autoria do crime, "é inocente"

A mãe do principal suspeito pelo desaparecimento e assassínio dos quatro membros da família Troadec, em França, garante que a história da herança de um tesouro de barras e moedas de ouro, que estará na origem do crime, "é uma fábula". A septuagenária, que o jornal Le Parisien colocou o nome fictício de Evelyne, confirmou ter ouvido essa história como se fosse uma lenda.

A família Troadec, casal e dois filhos, está desaparecida desde meados de fevereiro e, segundo a imprensa francesa, um dos suspeitos detidos, o ex-cunhado de Pascal Troadec, já terá confessado ser o responsável pela morte dos quatro.

Evelyne conta que o pai de Pascal Troadec, uma das vítimas, tinha um imóvel na zona histórica de Recouvrance, Brest, e que "após uma série de obras de reconstrução, parece que num deles encontraram barras de ouro escondidas nas paredes". "Pelo que sei, ninguém recuperou o imóvel depois da morte do pai de Pascal, há cerca de seis anos", explicou Evelyne.

A verdade é que, segundo o Le Parisien, as duas famílias alegadamente envolvidas nesse caso não se davam bem e nem costumavam encontrar-se.

Evelyne, mãe do ex-cunhado de Pascal Troadec, que segundo as autoridades terá confessado a autoria do crime, garante que o seu filho "é inocente". "Ele nada tem a ver com este desaparecimento", frisa.