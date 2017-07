| Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Maduro numa cena do seu programa semanal na TV estatal

"Vão ser todos presos, um por um, um atrás do outro", afirmou o presidente venezuelano

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou este domingo que os 33 magistrados nomeados pelo Parlamento para substituir os juízes do Supremo Tribunal irão ser presos e que os seus bens e contas bancárias serão "congelados".

"Esta gente que nomeara, usurpadores que por aí andam. Vão ser todos presos, um por um, um atrás do outro. Todos vão ser presos e a todos vamos congelar os bens, as contas e tudo, e nada os vai defender", afirmou Maduro no seu programa de televisão semanal na estação pública, citado pela agência EFE.

Um desses magistrados, Ángel Zerpa, foi detido este sábado por agentes do Serviço Nacional Bolivariano de Informações, numa ação classificada como "terrorismo de Estado" pelo Parlamento, cuja maioria se opõe ao presidente da Venezuela e que acusou os juízes do Supremo em exercício de ser o braço judicial do governo.