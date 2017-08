O presidente da Venezuela discursou perante as cinco centenas de deputados da Assembleia Constituinte durante três horas

Pub

Líder do regime de Caracas quer encontrar-se com Donald Trump, de preferência pessoalmente, já em setembro na ONU. Oposição apela à mobilização para os protestos de hoje

O presidente da Venezuela escolheu o seu primeiro discurso perante a recém-eleita Assembleia Constituinte para anunciar que pretende "conversar pessoalmente" com o homólogo norte-americano, pedindo ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros para tomar as medidas necessárias para que este encontro se realize.

Dias depois dos Estados Unidos terem anunciado novas sanções contra o governo de Caracas, Nicolás Maduro afirmou ontem ter o desejo de "restabelecer relações políticas, de diálogo e respeito" com os Estados Unidos. "Acredito na diplomacia", declarou perante os deputados da Constituinte, que mais uma vez usaram a sala do hemiciclo do Palácio Federal Legislativo, onde normalmente decorrem os trabalhos da Assembleia Nacional.

Maduro adiantou que a conversa com Donald Trump pode ser ao telefone ou pessoalmente, em Nova Iorque, à margem da Assembleia-geral da ONU de 20 de setembro.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Este discurso diplomático de Maduro veio porém acompanhado por um aviso para Trump - a quem chamou de "imperador" e "sultão" - de que o regime venezuelano "tem as armas na mão" no caso de um eventual ataque. "A Venezuela nunca se renderá", sublinhou Maduro, deixando claro que "o império americano" deve saber disso.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, inicia amanhã o seu primeiro périplo pela América Latina, sendo a Venezuela um dos principais temas que discutirá líderes dos quatro países que visitará - Colômbia, Argentina, Chile e Panamá. "Devemos levantar as nossas vozes para condenar o governo da Venezuela pelo seu abuso de poder e pelo abuso dos seus próprios cidadãos", declarou em junho Pence, que no mês passado falou com o líder da oposição Leopoldo Lopéz, que desde então foi novamente preso.

Nas suas três horas de discurso perante a Assembleia Constituinte, Nicolás Maduro pediu também a realização, com urgência, de uma cimeira dos presidentes que fazem parte da Comunidade dos Estados Latino-Americanos Caraíbas (CELAC) para travar as alegadas ameaças de "bloqueio militar, comercial e financeiro" expressas na reunião de Lima desta semana e na qual 12 países americanos disseram que não vão reconhecer a Constituinte.

Maduro prefere um encontro da CELAC e não da Organização dos Estados Americanos ou da União das Nações Sul-Americanas porque nestas tem uma maioria contra o seu regime, enquanto que na primeira conta com o apoio de Cuba e várias pequenas ilhas das Caraíbas.

"Praticamente toda a região latino-americana e o Canadá dizem agora com clareza que já não se pode falar num regime democrático na Venezuela", afirmou ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros peruano, Ricardo Luna, que presidiu à reunião em Lima. "A tática de Maduro até agora é ganhar tempo. Toma decisões e depois volta atrás. Ele não esperava que 12 países da América Latina e quatro das Caraíbas que nos acompanharam, apesar de não assinarem a declaração, tomassem uma posição tão clara", acrescentou.

O deputado Juan Andrés Mejía, da Mesa de Unidade Democrática, pediu ontem em nome da coligação uma mobilização para a manifestação marcada para hoje em Caracas a favor dos autarcas que têm sido julgados e detidos nos últimos dias. E pediu também para que se rejeite "o falso dilema" das regionais. Henrique Capriles, um dos líderes da oposição e governador de Miranda, assegurou ontem também que o objetivo do governo é "dividir e fragmentar" a oposição com as regionais, afastando-a "dos graves problemas que têm os venezuelanos e que cada vez se acentuam mais".