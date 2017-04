Pub

Marine Le Pen já começou a sua campanha final, não está à espera de apoios. Emmanuel Macron, apesar de todos os apoios que tem tido, não pode contar com as certezas que lhe dão as sondagens feitas antes do terramoto de domingo

Ontem, Marine Le Pen, 24 horas depois de ter ganho um dos dois lugares para a eleição final do próximo presidente francês, foi ao canal France 2. Tem uma cara ingrata, sorriso feio de dentes pequenos; tem uma cara forte, como gostam os franceses desde Jean Gabin. E uma eleição não é um concurso de beleza. O grande problema com as caras de quem anda à cata de votos é a imagem não ir com a palavra. Le Pen, não esta, o pai, tinha a dada altura da carreira política, quando ainda não se importava de passar por pirata aventureiro, uma pala negra no olho esquerdo. Mas quando tentou ser político respeitável, Jean-Marie Le Pen fez uma operação e pôs um olho de vidro. Marine não precisa de operação maior, o registo do que diz leva junto a cara para o dizer.

Ontem, a primeira pergunta que lhe fizeram foi sobre a sua provável deceção por não ter chegado perto dos 30 por cento, um patamar que os jornalistas desde domingo dizem ter sido o desejo oculto da líder do Front National na primeira volta. Certamente, o que ela até deve ter querido eram os 50 por cento de votos mais um, que a levariam direito para o Eliseu... Mas os 21,3 por cento foram suficientes para ir à segunda volta, extraordinária proeza. Como poderia alguém querer apanhar um político a confessar-se dececionado por ter feito o que, em 60 anos, só uma vez alguém nem gaullista nem socialista (por caso o seu pai) já conseguira?

Marine Le Pen nem precisou de lembrar a progressão dos candidatos presidenciais da FN: 5,4 milhões de votos, em 2002, 6,4 milhões (2007), 6,8 milhões (2012) e 7,7 milhões no domingo passado... Ela fez o seu sorriso feio e disse: "Nenhuma deceção, só esperança." E acrescentou, lembrando os depoimentos de uma reportagem passada imediatamente antes da entrevista, de duas mulheres operárias. Elas estavam à porta de uma escola, numa vila mineira do Norte roída pelo desemprego, e tinham debitado o discurso da FN. "Estou como aquelas duas mamãs, que sabem o que é a vida difícil", respondeu Marine Le Pen.

As duas operárias, na verdade não tinham parecido esperançadas na reportagem, até tinham sublinhado, apesar de terem votado nela, que não acreditavam que ela ganhasse a 7 de maio "porque todos os outros juntaram-se contra ela"... Mas Marine foi direto ao que lhe interessava, colar-se aos de baixo, deixando a comparação com o adversário Emmanuel Macron que, esse, beneficiava dos políticos do sistema, do republicano gaullista François Fillon que apelou a votar contra ela, logo na noite eleitoral, ao socialista presidente François Hollande, que fizera o mesmo nessa tarde.

O experimentado jornalista político David Poujadas quis com a primeira pergunta apoucar-lhe a vitória - ela deu a volta e foi por onde queria. As análises da origem social dos votos de domingo dizem que 34 por cento dos quadros votaram Macron e só 17 por cento dos que votaram nele eram operários; os números de Le Pen são aproximadamente os mesmos... só que invertidos. Popular, eis do que se reclama Le Pen, e não mente. Eis o que vai ser, talvez não tema, mas muito mais do que isso, bandeira, uma das clivagens das duas candidaturas. Nas campanhas intensas, como as que se vão viver nestas duas semanas, bandeira e aparência valem bem mais do que programa.

Logo na noite eleitoral depois do cair dos números, a imagem da confraternização dos dois vencedores foi antagónica. Marine na localidade rural onde votou, Hénin--Beaumont, em Pas-de-Calais, com os seus a dançar fazendo comboio. Macron a jantar com a sua entourage num restaurante parisiense. A comparação das imagens fez o escândalo suficiente para que a equipa do candidato centrista se sentisse obrigada a divulgar que o menu do La Rotonde, 44 euros, não era assim tão alto...

O povo contra a elite, eis a tecla em que Marine Le Pen vai insistir. Ela diz que o "nevoeiro" de que beneficiou o programa de Macron na primeira volta vai cair agora e ela mostrará que "o seu conteúdo social é de grande violência". Ela promete uma Marine sindicalista que só não terá o punho no ar porque em questão de bandeiras ela é rigorosa. Por falar de bandeiras, a sua é "bleu-blanc-rouge" e a da Europa é um "torchon", um pano de limpar o chão.

A líder do Front National anunciou ontem que iria deixar de o ser, para se tornar exclusiva candidata dos franceses. O termo "nacionalista" tem uma ressonância de direita, de extrema-direita, até. Marine tem-no pouco a pouco abandonado na propaganda. Ela privilegia, agora, a palavra "patriota". Que pronuncia com deleite, "é seiva e alma da França". O de Macron? "Em Macron não há um única prova de amor pela França nem pelos franceses." Marine Le Pen fala assim e promete falar assim nos debates que terá com Macron.

Ora, Emmanuel Macron não fala assim. Tem ar ainda mais jovem do que é, 39 anos, e se os seus olhos azuis em França não são marca de classe, toda a sua pose e tom são dos beaux quartiers. Contará isso alguma coisa? Talvez mais do que os 60 e tal por cento, para ele, contra 30 e tal, para ela, que lhe emprestavam as sondagens para 7 de maio. Atenção, feitas antes dos resultados da primeira volta - na pré-história desta eleição... Quando Jacques Chirac teve de ir para a segunda volta contra Jean-Marie Le Pen pôde permitir-se não querer debate: "Face à intolerância e a raiva não há debate possível." Era possível dizer-se isso do pai. E era 2002. Da filha e em 2017, vai ser preciso Macron ir à luta. E ganhá-la.

Enviado a Paris