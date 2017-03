Pub

Candidato do movimento En Marche! e favorito à vitória nas eleições presidenciais, propõe baixa de impostos, redução do nuclear e um parlamento com menos deputados

Poderá não ser, mas parece uma proposta desenhada à medida para atingir François Fillon. Emmanuel Macron, o candidato presidencial independente, que ontem apresentou as linhas do seu programa, quer proibir "os deputados de empregarem familiares para acabar com o nepotismo". A proposta é feita um dia depois da confirmação de que Fillon será constituído arguido no caso de empregos fictícios que envolve a sua mulher e os filhos. O candidato do movimento En Marche! quer moralizar a vida pública e obrigar a uma fiscalização integral dos rendimentos dos parlamentares.

Elegendo os direitos das mulheres como uma "causa nacional" e reclamando paridade na composição do governo, Macron, como seria de esperar, anunciou um programa ao centro. Ou, como escreve o Le Figaro, "a meio caminho entre Fillon e François Hollande" - algures entre o conservadorismo do candidato da direita tradicional e as posições do atual presidente socialista. Acabar com as desigualdades entre o público e o privado no sistema de pensões, vender as posições acionistas do Estado em grandes empresas e reduzir em um terço o tamanho do Parlamento são algumas das principais medidas apresentadas por Macron. Uma sondagem realizada pela Odoxa mostra que o eleitorado gostou das propostas do ex-socialista: a política económica do candidato recebeu a aprovação de 63% dos votantes inquiridos. Ainda assim, não se livra de críticas. "Não se esqueceu de ninguém", ironiza ao DN Jérôme Creel, diretor do Observatório Francês das Conjunturas Económicas (OFCE na sigla original). "Há aumento de benefícios ou baixas de impostos para todos. Mas infelizmente há também uma grande incerteza sobre a forma como irá financiar todo o programa, visto que está também prevista uma redução de 60 milhões de euros na despesa pública", acrescenta o economista.

Macron, de novo ao centro, pretende manter a idade da reforma nos 62 anos - ao contrário de Fillon que quer aumentá-la para 65 e de Marine Le Pen que quer baixá-la para 60 - e reduzir a taxa de imposto sobre as empresas de 33,3% para 25%. Enquanto que Fillon quer baixar em 500 mil o número de funcionários públicos, Macron fica-se por um corte de 120 mil.

O candidato presidencial do En Marche! prevê encaixar até 10 mil milhões de euros com a venda das participações estatais em várias empresas que preferiu não nomear. Essas receitas serão colocadas num fundo para a indústria e para a inovação. Para revitalizar a economia está também previsto um plano de investimento de 50 mil milhões de euros.

O ex-ministro da Economia pretende uma redução de 50% na produção de energia nuclear e, fazendo a apologia do comércio e das preocupações ambientais, Emmanuel Macron aproveitou para criticar Donald Trump: "Penso que está errado ao advogar o protecionismo (...) e cometerá um erro grave se retroceder nos compromissos em relação ao clima".

Com François Fillon em queda - ontem viu a sua casa ser alvo de buscas -, Macron surge neste momento como o favorito à vitória nas presidenciais. Na sondagem da Elabe divulgada ontem, Le Pen, com 27%, vence a primeira volta (23 de abril) e Macron, com 24%, fica em segundo. Fillon (19%) aparece a cinco pontos de distância do rival centrista. Nas intenções de voto para o duelo decisivo (7 de maio), Macron bate Le Pen com 62% contra 38%.

Segundo a Reuters, na quarta-feira foram grandes as pressões para que o ex-primeiro-ministro Alain Juppé substituísse Fillon na corrida presidencial. O plano terá sido vetado pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy - os dois foram derrotados por Fillon nas primárias da direita.

Não é apenas Fillon que se vê assombrado por questões judiciais. O Parlamento Europeu aprovou ontem o levantamento da imunidade parlamentar a Le Pen, que terá que responder pela publicação no Twitter de imagens violentas do Estado Islâmico. Le Pen acusa a Justiça de estar instrumentalizada.