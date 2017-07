Pub

Presidente passa de 64% de aprovação para 54% - a maior descida de um líder na V República desde Jacques Chirac em 1995.

Depois da conversa ontem com Bono sobre pobreza, amanhã Emmanuel Macron recebe Rihanna no Eliseu com a educação na agenda. Um início de semana pop para o presidente francês cujos encontros com o líder dos U2 e com a cantora de Barbados não chegam para fazer esquecer a sondagem de domingo que revelou uma queda de dez pontos percentuais na sua popularidade desde que chegou ao poder em maio - de 64% de aprovação para 54%.

Os resultados do barómetro Ifop para o Journal du Dimanche deixaram muitos jornais de todo o mundo a questionarem-se se terá chegado ao fim a lua-de-mel entre os franceses e o criador do En Marche! (entretanto transformado em La République en Marche! ou LREM), eleito em maio com 66% dos votos face à líder da Frente Nacional, Marine Le Pen. O ex-ministro da Economia - que ainda enquanto membro do governo do socialista François Hollande criara o partido de centro e que em junho confirmou a onda vencedora ao obter maioria absoluta nas legislativas - destacou-se nos primeiros meses pela capacidade de afirmação no cenário internacional. Fosse ao deixar um alerta a Vladimir Putin sobre a Síria no encontro com o presidente russo em Versalhes ou ao desafiar o americano Donald Trump no clima.

Bono conversou com Emmanuel Macron no Eliseu, mas foi a primeira-dama Brigitte quem o trouxe à porta | REUTERS/Philippe Wojazer Facebook

Twitter

Foram sobretudo as reformas internas que ditaram a queda de popularidade de Macron nas últimas semanas. Um fenómeno que afetou quase todos os presidentes franceses desde a criação da V República em 1958, no mesmo ano em que o Ifop começou a publicar os seus barómetros.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Charles de Gaulle recuou cinco pontos no primeiro trimestre em 1966 (de 61% de aprovação para 56%), menos um ponto do que François Mitterrand em 1981. No segundo mandato, sete anos depois, o socialista perdeu cinco pontos em três meses, os mesmos que François Hollande caiu em 2012. Valéry Giscard d"Estaing começou o mandato em 1974 já abaixo dos 50% de popularidade, vendo esta cair ainda um ponto no primeiro trimestre. George Pompidou perdeu sete pontos em 1969. A maior queda pertence contudo a Jacques Chirac. Com uma popularidade de 59% em maio de 1995, três meses depois só 39% dos franceses aprovavam a sua atuação. A única exceção é Nicolas Sarkozy, cuja popularidade subiu de 65% para 66% em 2007.

A primeira grande brecha na imagem de perfeição da presidência Macron surgiu com a demissão, a 19 de julho, de Pierre de Villiers, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas francesas. Este saiu do cargo por discordar dos cortes no orçamento da Defesa - uma redução de 850 milhões de euros para 2017.

Os cortes também, mas desta vez nos apoios à habitação, voltaram a deixar no centro das críticas o governo liderado por Edouard Philippe, acusado de estar a agravar as desigualdades sociais. Uma crise agravada pelo anúncio do aumento da contribuição social generalizada, um imposto sobre o rendimento pago por todos os franceses, inclusive os pensionistas e desempregados, e pela intenção de abolir o imposto de solidariedade sobre a fortuna.

Além das primeiras medidas anunciadas pelo governo do LREM, também a estratégia de comunicação do presidente tem sido duramente criticada. Se muitos aplaudiram a ideia de Macron de chegar a pé, lentamente, à Pirâmide do Louvre, para um discurso diante de uma multidão vindo aplaudir o seu novo presidente no dia da vitória sobre Le Pen, a insistência do inquilino do Eliseu em encenar as suas aparições públicas começa a irritar os analistas. Primeiro desceu de um helicóptero até ao submarino nuclear Le Terrible, depois vestiu-se de aviador para uma visita à base aérea de Istres. "O nosso presidente disfarça-se", escrevia o semanário Challenges, enquanto as redes sociais se enchiam de imagens de Macron em uniforme ao lado de fotos de Tom Cruise no filme Top Gun.

As notícias da ida de Rihanna ao Eliseu, depois de a cantora ter desafiado o presidente a agir a favor da educação no Twitter, não vieram melhorar esta ideia de uma presidência-espetáculo.

Criticado por não ter participado na conferência internacional sobre a sida que decorreu em Paris, o presidente tem ainda de lidar com as primeiras críticas vindas de dentro do LREM. Um grupo de 1200 ativistas recorreram ao tribunal para obter a anulação dos estatutos do partido. Os revoltosos consideram que estes limitam a influência das bases no processo de decisão.