Notícia foi dada através de um vídeo colocado no Youtube

"Não ficarei mais na liderança do En Marche! porque me vou tornar no presidente de todos os franceses. O nosso movimento vai evoluir e tudo isso dependerá de vocês", declarou Macron.

Já Benjamin Griveaux, o porta-voz do En Marche!, confirmou esta noite à RTL que o La République en Marche! (o nome ostentado pelos apoiantes de Macron para as legislativas) terá 577 candidatos nas eleições em que serão escolhidos os deputados da Assembleia Nacional. Ou seja, terão candidatos em todos os círculos.