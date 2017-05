Pub

Presidente eleito falou aos apoiantes que o esperavam junto ao Louvre

"Obrigada meus amigos! Obrigado por estarem aqui esta noite. Vocês são dezenas de milhares, mas eu só vejo alguns rostos. Obrigada por estarem lá, por terem lutado com coragem e boa-vontade durante tantos meses. Porque, sim, hoje vocês ganharam! a França ganhou!", disse Macron pouco depois de chegar ao Louvre para celebrar a vitória de ontem junto dos seus apoiantes.

"Não vos desiludir, estar à altura da vossa confiança e usar nos próximos cinco anos o impulso que é vosso, que vocês representam! Quero deixar também uma palavra para aqueles que votaram em mim sem partilhar das nossas ideias. Vocês estão comprometidos e eu sei que não está lá um espaço em branco. Quero dar uma palavra aos franceses que votaram apenas para defender a República do extremismo. Eu sei que temos as nossas divergências, irei respeitá-las, mas permanecerei fiel a este compromisso: proteger a República", continuou.

Tal como já tinha feito na sua primeira intervenção após ser conhecida a sua vitória, Emmanuel Macron voltou a falar na sua opositora, a líder da Frente Nacional."Quero, finalmente, ter uma palavra para aqueles que votaram em Le Pen, às vezes convicções, que respeito. Mas farei tudo nos próximos cinco anos para que não tenham motivos para votar no extremo. Esta noite, não há nada além do povo francês unido. O que vocês representam esta noite, aqui no Louvre, é um fervor, um entusiasmo, a energia do povo de França!", declarou Macron.

A que se seguiu uma mensagem a exortar a importância de França no mundo. "Este lugar onde nos encontramos diz isso. Este é o lugar de todos os franceses, de todas as francesas, é o local de França que o mundo segue, porque esta noite é a Europa, é o mundo que nos segue", prosseguiu.

"A Europa e o mundo esperam que nós defendamos em todo o lado o espírito do Iluminismo, tão ameaçado. Eles esperam que nós defendamos em todo o lado as liberdades, que protejamos os oprimidos. Esperam que proporcionemos uma nova esperança, um novo humanismo, um mundo mais seguro, um mundo de liberdade defendida, um mundo de maior crescimento, mais ecológico".

Já na reta final do seu discurso, Macron garantiu: "Irei servir-vos com amor!".

Mas lembrou ainda a sua próxima batalhas: as legislativas. "É preciso criar a partir de amanhã uma maioria verdadeira, forte. Essa maioria de mudança é o que espero que vocês dentro de seis semanas. Porque eu ainda preciso de vocês", pediu.