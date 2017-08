Pub

O labrador preto de dois anos foi adotado pelo presidente francês e realizou a primeira aparição pública nos degraus do Palácio Eliseu, na segunda-feira

O palácio presidencial francês tem um novo ocupante. Nemo, um labrador preto cruzado com griffon, é o novo companheiro do presidente francês, Emmanuel Macron, e da mulher, Brigitte.

Macron adotou o novo companheiro na segunda-feira, após as sondagens revelarem uma nova queda na popularidade do presidente. Nemo, um macho de dois anos resgatado de um abrigo após ter sido abandonado, já realizou a primeira aparição pública nos degraus do Palácio Eliseu, quando Macron recebeu o presidente da Nigéria, Mahamadou Issoufou.

Nemo ficou para trás enquanto Macron cumprimentava Issoufou, antes de uma cimeira com outros líderes europeus e africanos. O cão seguiu então o dono e o presidente nigeriano até ao interior do palácio.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com a BBC, o chefe de estado francês escolheu o nome do seu novo companheiro em referência ao capitão Nemo, do romance de Júlio Verne, "Vinte Mil Léguas Submarinas".

Nemo vem substituir Philae, o cão labrador do ex-presidente François Hollande, que deixou o palácio em maio.

São vários os presidentes ou primeiros-ministros que têm um animal de estimação "oficial". Recorde-se o ex-presidente dos EUA, Barack Obama e os dois cães de água, Bo e Sunny, ou George W. Bush, com os dois terrier escoceses, Barney e Miss Beazley.

Também o presidente Vladimir Putin cumpre a tradição, sendo o dono de três cães, Buffy, Yume e Koni. Já a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tem como companheiro o gato Larry, o mais antigo residente de Downing Street, que fica por lá mesmo quando muda o chefe de governo.

Em Portugal a tradição também já é cumprida por Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente recebeu um pastor alemão com três meses, chamado Asa, em maio do ano passado. O animal foi uma oferta da Força Aérea, entregue pelo Secretário da Defesa e por elementos das Forças Armadas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.