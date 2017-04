Pub

O candidato do En Marche! venceu a primeira volta das presidenciais francesas.

Depois de saudar os apoiantes a caminho do palco, Emmanuel Macron começou por dizer "Voilá!". Dirigindo-se aos "caros compatriotas", o candidato do En Marche! lembrou que neste 21 de abril, o povo francês foi votar em massa. E "decidiu levar-me à vitória na primeira volta" deste escrutínio.

O candidato do En Marche! chegou à Porte de Versaille de mão dada com a mulher, Brigitte. Mostrando-se "honrado" com a escolha dos franceses, o ex-ministro saudou os dez rivais, nomeando-os um a um.

Recebido com gritos de "Macron, presidente!!!", Macron agradeceu ao socialista Benoît Hamon e a François Fillon, d'Os Republicanos, por terem apelado a votar nele na segunda volta de 7 de maio.

"Num ano mudámos o rosto da vida política francesa", sublinhou. Agradecendo a energia de todos os que trabalharam com ele, o candidato do En Marche! disse dever-lhes a vitória.

"A partir desta noite tenho de ir mais longe e unir todos os franceses", disse antes de agradecer aos milhões que votaram nele. Macron agradeceu ainda à família, com especial destaque para a mulher.

A partir de agora, Macron quer "reconciliar a França para ganhar dentro de 15 dias e amanhã governar o país". E promete ser um presidente que "protege, transforma e constrói".

"O desafio a partir desta noite não é ir votar seja contra quem for", afirmou. "O desafio é que todos possam encontrar o seu lugar em França e na Europa". O candidato prometeu criar uma nova maioria de governo, feita de "novos rostos".

"Não há várias Franças. Há apenas a França dos patriotas", garantiu, acrescentando: "Quero ser o presidente dos patriotas face à ameaça dos nacionalistas", antes de admitir ter pela frente uma tarefa "imensa".

Segundo as estimativas do instituto Ipsos, o centrista Emmanuel Macron é o vencedor da primeira volta, com 23,7%, seguido de Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, com 21,7%. Ambos vão à segunda volta, a 7 de maio, com todas as sondagens realizadas até hoje a darem uma larga vitória ao fundador do En Marche! face à líder da FN.

Em terceiro lugar, empatados, surgem François Fillon e Jean-Luc Mélenchon, com 19,5%. O socialista Benoît Hamon não vai além dos 6,2%. Os restantes candidatos não vão além dos 5%.