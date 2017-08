Pub

As autoridades confirmaram a descoberta de um corpo num parque de estacionamento

As autoridades de Macau elevaram esta sexta-feira para dez o número de mortos devido à passagem do tufão Hato, o mais forte em 50 anos, com a descoberta de um corpo num parque de estacionamento.

"Às 19:37 (12:37 em Lisboa), o COPC [Centro de Operações de Proteção Civil] recebeu informações do Corpo de Bombeiros de que os mergulhadores dos Serviços de Alfândega descobriram um corpo não identificado" na cave -3 do parque de estacionamento de um edifício, informou em comunicado.

Segundo o COPC, foi apenas confirmado que a vítima é do sexo masculino.