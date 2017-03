Pub

Lutadores estavam em Londres para uma luta de boxe contra uma equipa inglesa e assistiram ao ataque

O lutador de boxe italiano Vincezo Mangiacapre, juntamente com elementos da sua equipa, testemunhou na quarta-feira o ataque perpetrado em Londres, que descreveu como um "momento verdadeiramente horrível".

Mangiacapre, vencedor da medalha de bronze na categoria de pesos ligeiros nos Jogos Olímpicos de 2012, e outros membros da equipa Italia Thunder, estavam a passear junto ao parlamento inglês quando ocorreu o ataque, na quarta-feira, que causou quatro mortos e perto de 40 feridos.

Os lutadores de boxe italianos encontram-se em Londres para uma luta de boxe contra uma equipa inglesa, os Lionhearts.

Os italianos assistiram ao momento em que o agressor atacou o agente policial, Keith Palmer, com uma faca em cada mão, que, descreveu Mangiacapre, usou como se fossem baquetas de bateria.

Ele deu-lhe cerca de dez facadas nas costas, depois deixou o polícia e veio na nossa direção

Falando a partir do hotel na capital londrina, os lutadores de boxe recordaram o "momento verdadeiramente horrível" em que o atacante atropelou pessoas no seu carro, antes de embater contra a vedação do parlamento e esfaquear o agente, que não tinha armas.

O treinador de boxe Maurizio Stecca, que venceu uma medalha de ouro na categoria de peso galo nos Olímpicos de 1984, disse que se apercebeu rapidamente de que alguma coisa não estava bem.

"Ouvimos um barulho alto e havia fumo", afirmou, continuando: "Depois vimos o atacante a sair do carro com as facas nas mãos".

Stecca e Mangiacapre contaram que um agente policial, que vestia um fato, sacou de uma arma e gritou ao atacante, que corria em direção ao parlamento, para que parasse.

O homem continuou a correr e foi alvejado várias vezes, morrendo no local.

Steca mencionou que o agente que tinha sido esfaqueado procurou abrigar-se num local protegido, mas caiu devido aos ferimentos.

Soubemos depois que ele morreu ali mesmo, devido à perda de sangue

A equipa de boxe foi obrigada a entrar no parlamento, onde as forças especiais realizaram uma verificação de segurança, enquanto corriam relatos de que existiria uma mochila suspeita no interior do edifício.

Mangiacapre confessou que ficou impressionado com o que viu: "Eu fiquei petrificado a olhar para os olhos desta pessoa e a pensar o que a mente humana pode fazer", disse.

A polícia britânica identificou hoje o autor do ataque como Khalid Masood, 52 anos, natural de Kent (sudeste de Inglaterra).

Em comunicado, a polícia londrina precisou que Masood tinha "vários pseudónimos" e residia nos últimos anos na região das West Midlands, que inclui a cidade de Birmingham, onde foi lançada esta madrugada uma operação policial.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha afirmado horas antes na Câmara dos Comuns que o autor do ataque tinha nacionalidade britânica e foi investigado pelos serviços de informações.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou o ataque através da agência de propaganda Amaq, afirmando que o atacante era "um soldado do Estado Islâmico".

Entre os feridos, encontrava-se um cidadão português, que foi atropelado, rebolando por cima do capô do carro, e sofreu cortes profundos na mão e no joelho, mas teve alta hospitalar ainda na quarta-feira à noite.