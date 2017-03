Pub

Devin Nunes, republicano, está a ser bastante pressionado pelo Partido Democrata

O republicano lusodescendente Devin Nunes, que preside à comissão no Congresso norte-americano que está a investigar a alegada ingerência russa na campanha presidencial de novembro passado, afastou hoje a hipótese de se demitir.

Devin Nunes, atual presidente da Comissão de Serviços de Informação da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos), está a enfrentar uma forte pressão por parte do Partido Democrata norte-americano depois de ter falado com a Casa Branca sobre questões relacionadas com a investigação.

"Porque deveria?", respondeu Devin Nunes, quando questionado hoje pelos jornalistas a propósito das várias vozes democratas que pedem a sua demissão da comissão.

Ainda em declarações aos jornalistas, o congressista republicano desvalorizou os comentários democratas, afirmando que tal situação "é própria da política".

Vários democratas estão a pedir o afastamento de Nunes da investigação, alegando que os pontos de vista do congressista podem ser influenciados pela equipa do Presidente Donald Trump.

O congressista lusodescendente integrou a equipa de transição do magnata do imobiliário antes de este ter assumido a Presidência norte-americana, no passado dia 20 de janeiro.

"Chegámos a um ponto, depois dos acontecimentos da semana passada, em que é muito difícil manter a credibilidade das investigações", disse o democrata e também membro da comissão dos serviços de informações Adam Schiff.

Na semana passada, Devin Nunes foi sozinho à Casa Branca e, sem avisar previamente os membros da comissão, anunciou numa conferência de imprensa de que tinha informado o Presidente Trump sobre a possibilidade das suas comunicações terem sido intercetadas, de "forma acidental", durante operações de escuta de rotina a comunicações a outros líderes políticos.

Nunes não revelou como obteve tais dados, afirmando apenas que tinha recebido as informações de uma fonte anónima com a qual conversou dentro das instalações da Casa Branca. Tais revelações levantaram dúvidas sobre a independência e a imparcialidade do congressista republicano.

O presidente da Câmara dos Representantes, o também republicano Paul Ryan, veio hoje expressar a sua confiança no congressista, afirmando que Devin Nunes deve continuar a liderar a comissão e a investigação.

Já o senador republicano John McCain afirmou que Nunes deve explicar porque foi sozinho à Casa Branca para abordar matérias sobre uma investigação bipartidária do Congresso.

"Estou neste meio há algum tempo e nunca ouvi falar de tal coisa", disse McCain, em declarações a um programa da estação de televisão norte-americana CBS.