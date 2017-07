Pub

Presidente ou presidiário? Em 2018, o ex-sindicalista tanto pode ser o novo inquilino do Palácio do Planalto como de uma cadeia qualquer. Por isso, é melhor ir estudando alternativas

Lula da Silva e os principais dirigentes do PT vêm repetindo, e continuarão a repetir ao longo dos próximos meses, que o ex-presidente é o candidato do partido às eleições de outubro de 2018. Mas em privado, dado as fortes probabilidades de Lula vir a ser impedido de as disputar por ter sido condenado a pena de nove anos de prisão pelo juiz da Operação Lava-Jato, Sérgio Moro, e ver essa sentença confirmada em segunda instância em tempo útil, estudam alternativas, soluções, escolhas, caminhos. Um plano B, em suma.

"Até meio do ano que vem [data--limite para apresentação de candidaturas], o balcão de apostas ficará aberto", escreveu o colunista do jornal Folha de S. Paulo Elio Gaspari. Como Lula é o líder em todos os cenários da primeira volta avaliados nas múltiplas sondagens de opinião realizadas pelas empresas especializadas, a opção em causa será sempre um mal menor - como são, afinal, todos os planos B. Quer por ser menos competitiva do que a candidatura do ex-sindicalista quer por representar uma perda de influência do PT e de Lula sobre o escolhido.

No primeiro dos casos está Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, que manteria o PT, de que é militante, e Lula, de quem é afilhado político, na órbita do poder. Mas é pouco conhecido, além da cidade que governou, e mesmo lá perdeu as últimas municipais para João Doria, transformado em presidenciável do rival PSDB. "Se Haddad tivesse sido reeleito prefeito de São Paulo, seria um grande candidato...", disse Lula nesta semana.

No segundo caso - alguém mais competitivo mas que fuja da esfera de influência petista - estão a eterna candidata Marina Silva (Rede Sustentabilidade), cuja relação com Lula se deteriorou, Ciro Gomes (PDT), conhecido pelo temperamento impulsivo e confrontacional, e Joaquim Barbosa (sem partido, para já), juiz que ocupou o coração dos brasileiros antes de Moro.

Apoiar Barbosa ajudaria o PT a realinhar-se ao discurso "anticorrupção" que marcou as duas primeiras décadas de existência do partido e ficou comprometido nas duas seguintes, quando os petistas, uma vez no poder, se esqueceram do que apregoavam. O juiz, porém, teima em declarar-se fora da corrida - e pode não ter densidade política para uma campanha. Ciro, que em entrevista ao DN condicionou uma candidatura à impossibilidade de Lula concorrer, tem como ponto fraco os altos e baixos da sua relação com o governo de 2003 a 2016 do PT. E Marina ganhou, por força dos dois terceiros lugares acumulados nos últimos sufrágios, chegando a 22 milhões de votos, uma vida autónoma do partido pelo qual chegou um dia a vereadora, a deputada, a senadora e a ministra.

Se bem que menos competitiva, escolher a solução interna - Haddad - seria portanto mais cómoda para Lula e PT. Até porque já não seria novidade. Afinal, não é a primeira vez que o velho metalúrgico se vê na iminência de não poder ir a votos e por isso ser obrigado a pensar em planos B, C ou D: em 2009, uma vez que de acordo com a Constituição estava impossibilitado de se recandidatar pela segunda vez ao Planalto, teve de criar um sucessor. Não foi o seu braço direito político José Dirceu nem o seu guru económico Antonio Palocci, ambos já envolvidos em escândalos àquela época, mas Dilma Rousseff. Com 80% de aprovação no eleitorado, bastou a Lula estalar os dedos para fazer eleger Dilma. O que veio depois já se sabe.

Certo é que Lula tem mesmo de estudar todas as alternativas, soluções, escolhas e caminhos: com ainda mais cinco processos na justiça à perna, é mais provável que passe 2018 numa cadeia do que no Planalto.