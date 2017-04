Pub

Anúncio de novas investigações coincide com altura em que Lula da Silva se diz disponível para se candidatar de novo à presidência do Brasil

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva vai ser investigado em mais dois inquéritos da Operação Lava Jato, que investiga crimes de corrupção na Petrobras e noutras instituições públicas do Brasil.

O anúncio de novas investigações coincide com a disponibilidade manifestada publicamente por Lula da Silva para se candidatar à Presidência, em 2018.

Os inquéritos foram autorizados na terça-feira pelo juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), porque Lula da Silva foi citado por ex-funcionários da construtora Odebrecht na chamada delação premiada, que significa colaborar com a Justiça em troca da redução das suas penas.

O primeiro inquérito contém as declarações do presidente do conselho da empreiteira, Emílio Odebrecht, e de Alexandrino de Salles Ramos Alencar, ex-diretor de relações institucionais da mesma empresa.

Ambos disseram que Lula da Silva se teria comprometido a melhorar a relação entre o Grupo Odebrecht e a ex-Presidente Dilma Rousseff.

Em contrapartida Lula da Silva receberia o apoio da Odebrecht para a atividade empresarial desenvolvida pelo seu filho Luís Cláudio Lula da Silva.

A segunda investigação está balizada nas declarações do ex-executivo Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, coordenador do departamento que operava o pagamento de "subornos" dentro da Odebrecht, e de Alexandrino de Salles Ramos Alencar.

Neste caso, ambos relataram ao Ministério Público o pagamento, pelo Grupo Odebrecht, de uma espécie de "mesada" em favor de José Ferreira da Silva, irmão do ex-Presidente.

Estes pagamentos eram supostamente efetuados em dinheiro e contavam com o conhecimento do ex-Presidente da República.

O juiz do STF também enviou para o juiz Sergio Moro, que tutela os processos da Lava Jato em primeira instância, citações contra Lulada Silva sobre irregularidades cometidas na edição de uma medida provisória, declarações a respeito de obras realizadas numa propriedade no interior de São Paulo e sobre a suposta compra de um terreno para o Instituto Lula.

Os pedidos de abertura de investigação foram feitos pelo Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, numa lista enviada em março ao juiz Edson Fachin.

Ao todo, a Procuradoria Geral da República enviou 83 inquéritos com base nas declarações e provas apresentadas por 78 executivos da empreiteira Odebrecht.

A Odebrecht é uma das principais construtoras denunciadas no Brasil e no exterior por ter participado de inúmeros esquemas de corrupção em troca de vantagens em licitações de obras públicas.