Antigo presidente foi ouvido pelo juiz Sergio Moro durante cinco horas. A seguir, emocionou-se em discurso a apoiantes

Em depoimento ao juiz Sergio Moro, coordenador da Operação Lava-Jato, durante mais de cinco horas na tarde e noite de quarta para quinta-feira, Lula da Silva defendeu-se da acusação de que é proprietário de um apartamento tríplex numa praia do estado de São Paulo. Último réu do caso a ser ouvido, o antigo presidente da República fica agora a aguardar a sentença, prevista para o início de junho. Caso seja condenado em primeira instância e, depois, num tribunal superior, fica impedido de se candidatar às eleições de 2018, intenção que confirmou durante o interrogatório.

Segundo Lula da Silva, o interesse no imóvel era da sua mulher Marisa Letícia, falecida em fevereiro. "E ela lamentavelmente já não está entre nós para responder", afirmou. Desse modo, reagiu com muitos "não sei", "ela não me disse" às perguntas de Moro, negando porém com veemência ser o proprietário do apartamento, que lhe teria sido dado segundo a acusação como forma de pagamento por favores políticos pela OAS, construtora envolvida no escândalo do Petrolão. Sublinhou também que é perseguido pelo Ministério Público e pela imprensa e citou a propósito os três maiores jornais do país - Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo -, e o principal noticiário televisivo, o Jornal Nacional, da TV Globo, como parte da campanha.

O depoimento foi tornado público através de seis vídeos de 30 minutos cada, nos quais é visível o tratamento respeitoso entre Lula e Moro, apesar de a poucos quilómetros do gabinete no tribunal de justiça do Paraná claques pró-Lula e pró-Moro gritavam palavras de ordem. Terminado o interrogatório, o antigo presidente deslocou-se para perto dos seus cerca de 10 mil apoiantes, entre os quais se encontrava a seu lado no palanque a ex-presidente Dilma Rousseff, onde se reafirmou inocente. Emocionado, disse que quer é ser "julgado pelo povo", reforçando novamente a vontade de concorrer às presidenciais de 2018.

