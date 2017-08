Pub

Ativista angolano coordena um projeto de monitorização das eleições que colocarão um ponto final na presidência de José Eduardo dos Santos

O ativista angolano Luaty Beirão, que coordena um projeto de monitorização do processo eleitoral em curso, admitiu à Lusa que o dia da votação de hoje foi "mais tranquilo" comparativamente com 2012, com menos denúncias e queixas.

"Correu melhor do que em 2012. Houve um período do dia em que caíram bastantes reclamações, mas por comparação com o dia 31 de agosto de 2012 [eleições gerais anteriores] foi sem dúvida muito mais calmo, muito mais tranquilo", explicou.

Luaty Beirão é um dos fundadores da associação cívica angolana Handeka, que lançou o projeto 'online' de monitorização do processo eleitoral denominado "Jiku", para receber e divulgar queixas dos eleitores e eventuais ilegalidades.

A principal queixa dos últimos dias, explicou, prendeu-se com os casos de eleitores com locais de voto trocados, face à previsão do processo de registo eleitoral, que decorreu entre agosto de 2016 e março último.

"Fiquei surpreendido pela positiva, menos denúncias de eleitores desesperados. Parece que o desespero foi até ontem (terça-feira) e depois as pessoas conformaram-se. Hoje foram poucos os que ainda foram às assembleias e tinham os seus locais trocados", explicou Luaty Beirão.

O conhecido 'rapper', um dos 17 ativistas que em março de 2016 foram condenados a penas de prisão efetivas pelo tribunal de Luanda, diz que "aparentemente" terá havido uma afluência às urnas mais reduzida, face às eleições de 2012.

"É que toda a gente reporta que chegou e votou em dois ou três minutos", acrescentou.

Agora, diz, vai começar a "segunda fase" deste processo e "ponto crítico", tendo em conta as eleições de 2008 e 2012.

"O que costuma acontecer é que a esta hora começam a cortar a luz nos bairros, tem que se fazer a contagem crítica em condições deploráveis, começa a haver queixas de pessoas que interferem no processo de contagem. Estamos à espera de receber isso, porque aconteceu nos outros anos, mas ao mesmo tempo espero que não aconteça", afirmou.

Vários ativistas anunciaram a realização esta noite, em Luanda, de vigílias à porta das Assembleias de Voto, para garantir a transparência desta fase do processo eleitoral angolano.

"Esses são os pontos críticos agora. A abertura das urnas, a contagem, a distribuição das atas e a afixação das atas síntese no exterior da assembleia. Vamos aguardar, para ver como corre", concluiu Luaty Beirão.

A votação nestas eleições gerais arrancou pelas 07:00, em todo o país, e as urnas fecharam às 18:00, conforme indicação da Comissão Nacional Eleitoral, que prevê resultados provisórios num prazo de 24 horas.

Em algumas artérias da cidade de Luanda a Lusa constatou um reforço policial, mas não há registo de incidentes.

A estas eleições gerais concorrem seis formações políticas concorrentes - MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA e APN - e havia 9.317.294 eleitores em condições de votar.

Nas eleições gerais são eleitos o parlamento e, por via indireta, o Presidente da República e o vice-Presidente.