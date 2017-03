Pub

Um turista norte-americano é a terceira vítima mortal identificada do ataque terrorista ocorrido na quarta-feira em Londres, segundo informou hoje a família da vítima num comunicado.

O norte-americano, identificado como Kurt Cochran, estava a realizar uma viagem pela Europa para assinalar o 25.º aniversário do seu casamento.

A sua mulher, Melissa, também ficou gravemente ferida no ataque na capital britânica e encontra-se hospitalizada, indicou Clint Payne, irmão de Melissa, citado pela estação pública britânica BBC.

Na quarta-feira, um atacante atropelou várias pessoas na ponte de Westminster, embateu na grade do parlamento britânico, abandonou a viatura e correu para o edifício, onde esfaqueou um agente da polícia.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou hoje o atentado, que provocou quatro mortos.

A par do agressor e do turista norte-americanos, também perderam a vida Aysha Frade, britânica de origem espanhola casada com um português, e o polícia britânico Keith Palmer, de 48 anos.

"Um grande americano, Kurt Cochran, foi morto no ataque terrorista de Londres. As minhas orações e as minhas condolências estão com a sua família e amigos", escreveu o Presidente norte-americano, Donald Trump, na rede social Twitter, momentos depois da divulgação da identidade da vítima norte-americana.

Pelo menos 29 pessoas estão hospitalizadas, sete das quais em estado crítico.