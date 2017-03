London Bridge reabre após evacuação devido a viatura suspeita

Pub

Um robô da brigada de minas e armadilhas examinou o veículo

A Ponte de Londres (London bridge em inglês) foi hoje evacuada, bem como as suas imediações, nomeadamente as estações de comboio e autocarros, devido à presença de uma viatura suspeita. A Polícia Metropolitana confirmou ter recebido um alerta de segurança, pelas 13:40. Duas horas depois, as autoridades voltaram a permitir o acesso de viaturas e pessoas.

A zona da London Bridge, a quarta ponte mais movimentada da capital inglesa, esteve sob forte aparato policial à hora do almoço. A ponte foi encerrada, bem como as estações de autocarro e comboio. Um robô da brigada de minas e armadilhas terá sido utilizado para examinar o veículo. Segundo o Express, suspeitava-se da presença de um engenho explosivo.

Além disso, de acordo com o The Sun, hotéis, cafés, restaurantes e outros estabelecimentos tiveram de fechar portas e os seus funcionários tiveram instruções para se afastarem das janelas.

Cerca de duas horas depois, a área voltou a ser aberta à circulação de viaturas e pessoas e a polícia confirmou que a suspeita fora infundada.

(Atualizada às 15:50, com informação sobre desfecho da situação)