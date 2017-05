Pub

Imagens de 25 de abril parecem indicar um retomar das operações norte-coreanas

Fotografias de satélite tiradas a 25 de abril e divulgadas pelo site 38north, projeto de monitorização da Coreia do Norte, na Universidade John Hopkins, em Maryland, parecem indicar um retomar das operações em Punggye-ri, local de testes nucleares.

As imagens voltam a mostrar, como outras tiradas em abril, o que parecem ser pessoas a jogar voleibol, mas o foco vai mesmo para outras atividades que podem estar relacionadas com um teste nuclear norte-coreano.

As fotografias foram tiradas um dia antes de os cem senadores dos EUA terem recebido informação confidencial sobre a possível ameaça nuclear norte-americana.

Os autores do artigo no 38 north, Joseph S. Bermudez Jr. e Jack Liu, falam numa "aparente retoma de atividade", que defendem especialmente com o facto de as autoridades norte-coreanas estarem a retirar água de um túnel que deverá, eventualmente, ser usado para um teste nuclear. Isto tem sido feito nas últimas semanas.

