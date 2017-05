Emmanuel Macron foi ministro da Economia do governo liderado por Manuel Valls

Ex-primeiro-ministro continua a afirmar a sua lealdade ao presidente eleito. Em troca, não terá um opositor do movimento de Macron na sua circunscrição nas legislativas de junho

O movimento de Emmanuel Macron começou ontem a sua marcha para tentar dar uma maioria parlamentar ao presidente eleito de França nas legislativas marcadas para 11 e 18 de junho. O République en Marche! anunciou ontem os seus primeiros 428 candidatos, uma apresentação que teve ausências inesperadas, como a de Manuel Valls, e nomes que foram entretanto desmentidos.

Uma coisa é certa: o En Marche! cumpriu o critério de paridade que tinha prometido para as suas listas, com 214 mulheres e igual número de homens candidatos. No que diz respeito à bandeira da renovação, o movimento defende que 77% dos seus escolhidos não cumprem atualmente nenhum mandato e que 52% jamais foi eleito, os tais que o movimento chama de sociedade civil. A idade média da lista é de 46 anos, tendo o mais novo 24 anos e o mais velho 72.

"A promessa de renovação está assim cumprida", declarou Richard Ferrand, secretário-geral do La République en Marche!. O movimento conta apresentar o resto das candidaturas mais tarde - existem 577 circunscrições, embora não tencionem apresentar candidatos em todas - , pois, segundo o mesmo responsável, "é preciso dar espaço à recomposição em curso da paisagem política francesa".

A grande surpresa da lista é uma ausência. Depois de na terça-feira Manuel Valls ter anunciado que seria "candidato da maioria presidencial" através do La Republique en Marche!, eis que ontem se ficou a saber que afinal o nome do ex-primeiro-ministro não faz parte da lista de nomes escolhidos pelo movimento de Emmanuel Macron.

No entanto, o En Marche! decidiu que não apresentará nenhum candidato em Essone 1, o círculo de Valls. "Seria uma injustiça fazer de um caso uma regra. Neste momento, acreditamos que não devemos bater com a porta na cara de um ex-primeiro-ministro que se quer juntar a nós e ser útil", afirmou ontem Ferrand,, explicando a ausência de Valls das listas, mas porque não apresentarão um opositor.

Num comunicado, no qual nunca faz referência ao Partido Socialista, Manuel Valls saudou a decisão do En Marche! e reafirmou o seu apoio a Emmanuel Macron "para continuar a reabilitar o país. Este compromisso coloca-me claramente na maioria presidencial forte, coerente e diversa que deve ser".

As figuras de direita ou socialistas que Macron parece querer atrair para a sua maioria poderão receber igual tratamento que Valls, ou seja, não ter a concorrência do En Marche!. Entre eles estão os republicanos Bruno Le Maire, próximo de François Fillon, e Thierry Solère, ex-diretor de campanha de Alain Juppé, mas também Jean-Marie Le Guen, socialista próximo de Valls.

Outra das surpresas da lista de candidatos é a presença de Gaspard Gantzer, o responsável pela comunicação de François Hollande no Eliseu. De referir ainda a presença de 17 deputados socialistas, quatro eleitos pelos Verdes e de Tiphaine Auzière, a enteada mais nova de Macron, que será suplente na 4.ª circunscrição de Pas de Calais, uma região dominada pela Frente Nacional de Marine Le Pen.

Esta apresentação do En Marche! fica ainda marcada pela presença nas listas de cinco candidatos que vieram entretanto negar que eram candidatos. Desmentidos que levaram o movimento a disponibilizar, a meio de tarde, uma nova versão do documento.

François Bayrou, um dos aliados de Macron, disse ontem à AFP que a lista de candidatos agora apresentada "não tem o acordo" do MoDem, o movimento que lidera. E apelou ao presidente eleito "para permitir nomeações conjuntas".