Lista de atentados dos últimos anos revela que nove terroristas vieram dos países incluídos no veto e 50 da França, Estados Unidos e Bélgica

A lista divulgada pela Casa Branca esta segunda-feira que mostra os "grandes atentados terroristas contra o Ocidente" para justificar o veto imigratório proposto por Trump contradiz os argumentos do presidente para implementar esta medida. Isto porque, apenas nove dos 90 autores de atentados identificados na lista são provenientes dos países que Trump inclui no veto. Mais de metade dos terroristas são franceses, estado-unidenses e belgas.

Donald Trump afirmou que banir durante 90 dias a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana - Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irão e Iémen - era uma medida de segurança.

A lista, que mostra 78 incidentes ocorridos em vários países do ocidente desde setembro de 2014, mostra que não houve nos últimos anos nenhum atentado terrorista cometido por cidadãos do Sudão, Somália, Iraque e Iémen - quatro das nações incluídas no veto - segundo a CNN.

Aliás, a lista revela que a maioria dos atentados no ocidente são cometidos por cidadãos do ocidente. Dos 90 terroristas identificados na lista, 50 - ou seja, mais de metade - são provenientes de países de maioria cristã.

A França lidera com 16 terroristas identificados, seguem-se os Estados Unidos, com 13 terroristas - dois dos quais eram imigrantes legais, e em terceiro lugar a Bélgica, com sete terroristas.

Dos 29 autores de atentados franceses e estado-unidenses, apenas dois tinham ascendência num dos países incluídos no veto. Os dois tinham origem na Somália.

Dos países incluídos no veto saíram nove terroristas: cinco libaneses, três sírios e um iraniano.

É de realçar também, que nem sempre os autores dos atentados terroristas foram identificados.

A lista da Casa Branca foi apresentada após Donald Trump acusar os meios de comunicação de não relatarem alguns atentados terroristas, escondendo-os "intencionalmente".

Vários jornais norte-americanos responderam afirmando que todos os 78 incidentes da lista foram noticiados.

Esta polémica começou quando a conselheira do presidente norte-americano Kellyanne Conway usou um atentado terrorista que nunca aconteceu para justificar as medidas anti-imigração de Trump. Conway falou do "massacre de Bowling Green".