Os líderes muçulmanos deram hoje "luz verde" aos fiéis para regressarem aos locais de oração na Esplanada das Mesquitas, indicou um porta-voz religioso, depois de Israel levantar todas as barreiras de controlo no acesso ao templo sagrado.

"As autoridades religiosas muçulmanas em Jerusalém apelam aos palestinianos para entrarem em Al-Aqsa para fazerem as orações", disse um responsável do Waqf, organismo encarregado dos bens muçulmanos em Jerusalém, numa conferência de imprensa.

A decisão foi anunciada após uma reunião dos dirigentes muçulmanos na sequência da decisão israelita de levantar os postos de controlo de acesso à Esplanada das Mesquitas, dias depois de Israel ter também retirado os detetores de metais à entrada do templo.

Milhares de palestinianos têm estado a rezar nas ruas em torno do templo, após apelos nesse sentido por parte dos líderes religiosos.

O fim das medidas de segurança motivou já manifestações de satisfação por parte do governo palestiniano de Gaza, o Hamas, que considerou a decisão "uma vitória histórica" da pressão islâmica.

"Hoje, o nosso povo celebra o fim dos 'portões' (medidas de segurança). Amanhã celebrará o fim da própria ocupação (isrealita)", afirmou Izzar Risheq, um responsável religioso do Hamas.

Antes da reunião, as autoridades muçulmanas responsáveis pela Esplanada das Mesquitas ordenaram aos fiéis que mantivessem o boicote ao local sagrado em Jerusalém Oriental, apesar de Israel ter retirado todos os dispositivos de segurança.

O 'sheik' Omar Kiswani, diretor da mesquita Al-Aqsa, juntou-se na madrugada de hoje às celebrações dos palestinianos na Cidade Velha em Jerusalém Oriental, após a retirada por Israel dos últimos dispositivos de segurança colocados a 16 de julho, que geraram conflitos violentos.

"Não entrem [na Esplanada das Mesquitas] até à confirmação do comité técnico", disse, referindo-se à reunião de um comité de responsáveis muçulmanos.

A decisão israelita surgiu nas vésperas da sexta-feira, dia da semana em que os fiéis muçulmanos efetuam as tradicionais orações na Esplanada das Mesquitas.

No início do mês, Israel instalou novas medidas de segurança após um atirador árabe ter abatido a tiro dois polícias dentro da área do templo.

Inicialmente, Israel instalou detetores de metais nas vias de acesso ao templo, mas a pressão popular e os protestos acabaram por levar Israel a retirá-los, trocando-os por câmaras de segurança.

Israel argumenta que as medidas foram uma "resposta natural e necessária" para evitar futuros ataques, enquanto os palestinianos referem que as autoridades israelitas pretendem expandir o controlo do templo.