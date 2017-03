Pub

Em causa o facto de Jeff Sessions ser acusado de omitir contactos com o embaixador da Rússia durante a campanha eleitoral norte-americana

O líder dos democratas no Senado norte-americano, Chuck Schumer, pediu esta quinta-feira a demissão do Procurador-Geral e ministro da Justiça, Jeff Sessions, acusado de ter omitido contactos com o embaixador da Rússia durante a campanha presidencial.

"O Departamento de Justiça deve estar acima de qualquer repreensão. Para bem do país, o ministro (Jeff) Sessions deve demitir-se", declarou Schumer, um dos democratas mais influentes do Congresso dos Estados Unidos, numa conferência de imprensa.

O Washington Post noticiou que, durante a campanha para as presidenciais, Jeff Sessions, então senador, se encontrou pelo menos duas vezes com o embaixador russo em Washington, Serguei Kisliak, contactos que omitiu nas audições de confirmação no cargo de Procurador-Geral.

Os encontros com o diplomata russo, considerou, comprometem a nomeação pelo Departamento de Justiça de um procurador especial para investigar a alegada interferência russa na campanha.

"Não há nada de errado em encontrar-se com o embaixador. Se não há nada de errado, então porque não dizer a verdade? Foi decididamente muito enganador, para dizer o mínimo", disse Schumer.

Antes de Schumer, outros destacados membros do Partido Democrata pediram a demissão de Sessions, entre os quais Nancy Pelosi, a líder dos democratas na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), que acusou o ministro de "mentir sob juramento".