Pub

Giuseppe Simioli era procurado desde 2010 e enfrenta uma pena de 24 anos de prisão por crimes de associação ilícita, tráfico de drogas e de armas

O líder do denominado clã Poverino, da organização criminosa camorra napolitana, Giuseppe Simioli, foi detido em Itália por elementos de polícias de Espanha e de Itália, foi anunciado esta segunda-feira.

O "Peruociolo" era procurado desde 2010 e vivia entre o seu país de origem e Espanha, tendo a Direção Geral da Guardia Civil, de Espanha, a precisar que existiam quatro mandados de detenção.

Em Itália, o detido enfrenta uma pena de 24 anos de prisão por crimes de associação ilícita, tráfico de drogas e de armas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As primeiras operações contra o grupo Poverino iniciaram-se em 2009 quando os agentes espanhóis realizaram buscas junto de líderes do grupo que viviam entre Itália e Espanha.

Depois da detenção em 2012 do então líder, Giuseppe Polverino, as investigações centraram-se em Giuseppe Simioli, suspeito de ser o novo responsável máximo da camorra.

Uma maior vigilância e controlo foram feitos a visitantes temporários em Espanha que pudessem ter qualquer tipo de relação com Simioli.

Assim, foi sinalizada uma mulher que mantinha uma relação sentimental com o procurado e percebeu-se que alternava um mês de residência em Espanha, com três em Itália, além de adotar várias medidas de segurança durante as suas deslocações e mudava frequentemente de veículo.

Um comportamento repetido em maio deste ano para viajar desde Barcelona para uma localidade a sul de Roma, onde foi detida na sequência da colaboração entre forças policiais espanholas e italianas.

Desde 2008 que foram detidos em Espanha mais de 100 membros de organizações criminosas italianas, como a camorra, "Cosa Nostra" e 'Ndrangueta numa colaboração com forças italianas, que detiveram mais de 400 membros destes grupos.