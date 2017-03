Pub

Menino distribuiu 10 mil euros pelos colegas de escola. Família está a tentar recuperar o dinheiro

Um rapaz distribuiu esta segunda-feira mais de 10 mil euros pelos colegas da escola primária em Barcelona, Espanha. O aluno da escola de Montbui, em Caldes de Montbui, encontrou as poupanças da avó em casa e levou-as para a escola.

Segundo o El Mundo, que cita uma entrevista dos pais a uma rádio, o aluno encontrou os maços de notas de 100 euros que a avó economizou para comprar um dispositivo sanitário e distribuiu-os pelos colegas e amigos.

Os pais entraram em contacto com a escola logo que perceberam o que tinha acontecido e telefonaram para as a famílias dos colegas do filho. Até ao momento, a família ainda não conseguiu recuperar todo o dinheiro.