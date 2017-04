Pub

Um dia depois de Theresa May ter convocado eleições antecipadas para 8 de junho, o Parlamento aprovou a realização do escrutínio com 522 votos a favor e 13 contra.

Com os conservadores da primeira-ministra largamente favoritos nas sondagens, esta espera reforçar a sua legitimidade para as duras negociações do brexit que se avizinham. Ontem o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já veio dizer que "negociações reais" para a saída do Reino Unido da União Europeia só depois de os britânicos voltarem às urnas. A sete semanas do escrutínio, todos os líderes partidário já começaram uma campanha informal, tentando tirar o melhor proveito possível.

Theresa May: À procura de legitimidade para negociar o brexit



Chegou à liderança do Partido Conservador por desistência dos adversários e sucedeu a David Cameron na chefia do governo após a demissão deste na sequência do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Não espanta assim que Theresa May procure agora a legitimação nas urnas, sobretudo quando nos próximos dois anos tem pela frente as duras negociações para o brexit. Depois de em setembro ter garantido que não iria antecipar as eleições, a primeira-ministra, de 60 anos, pretende agora aproveitar o facto de as sondagens darem aos Tories 44% das intenções de voto (20 pontos de vantagem sobre os trabalhistas) para reforçar a sua maioria no Parlamento antes das negociações do brexit. Perante este cenário, alguns analistas garantem que May não tem nada a perder ao convocar eleições antecipadas para 8 de junho (estavam previstas para 2020). "O verdadeiro risco que May podia correr era desperdiçar esta oportunidade e esperar até 2020", escreve Jonathan Freedland no The Guardian.

Jeremy Corbyn: Entre a fé numa surpresa e o fim de um sonho

Líder do Partido Trabalhista desde setembro de 2015, quando causou surpresa ao levar um militante da ala esquerda, antiausteridade e amigo do falecido líder venezuelano Hugo Chávez à chefia do Labour, Corbyn pode ter conquistado as bases mas teve desde o primeiro dia dificuldades em controlar o próprio partido. Confrontado com uma rebelião interna, um ano depois voltava a vencer a corrida à liderança. Com Corbyn "o Labour vai passar 20 anos de fora do poder", garantia na altura o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Agora, com as sondagens a vaticinar-lhe uma derrota estrondosa - maior do que a que levou à demissão de Ed Miliband há dois anos -, Corbyn, de 67 anos, ainda acredita na sua capacidade de voltar a surpreender. Defensor de novas eleições (a favor das quais votou ontem), já disse que apoia o brexit. Por isso, segundo uma análise da revista New Statesman, a sua única hipótese (mesmo que ínfima) de vencer é "apresentar-se como única força política capaz de sarar as feridas do brexit e unir a nação".

Tim Farron: Apostado na ressurreição após o desaire de 2015

"Agora é claro, os Lib--Dem são a única oposição aos Tories e ao hard brexit", escreveu Tim Farron num artigo publicado ontem no The Guardian. Castigados nas eleições de 2015 devido à participação no governo de coligação com os conservadores de David Cameron, os liberais democratas então sob a liderança de Nick Clegg passaram de 57 deputados para oito. Europeístas convictos, os Lib-Dem, agora sob a liderança de Tim Farron, apresentam-se como os únicos capazes de impedir que o Reino Unido saia da UE sem chegar a acordo com Bruxelas. "Se quer manter o Reino Unido no mercado único e o país aberto, tolerante e unido, esta é a sua oportunidade", escreve Farron, lembrando que só na primeira hora depois de May convocar as eleições os Lib Dem ganharam mil novos militantes. No artigo, Farron, 46 anos, garante que o Labour não é solução. Mas ontem a líder dos independentistas escoceses, Nicola Sturgeon, apelava à "aliança progressista" entre SNP, trabalhistas e liberais democratas para travar os Tories.

Paul Nuttall: Sair da sombra de Farage e traduzir votos em lugares

Grande defensor do brexit, Nigel Farage tinha tudo para sair em apoteose após a vitória da saída no referendo de junho. Mas o líder do UKIP surpreendeu todos quando a 4 de julho se demitiu por considerar o trabalho "feito". Depois de uma primeira corrida à liderança (ganha por Diane James - que se demitiria 18 dias depois), em novembro Paul Nuttall, de 40 anos, era eleito líder do partido eurocético. Agora, o UKIP considerou "cínica" a decisão de May de antecipar as eleições. Mas Nuttall aproveitou para recordar que "em plenas negociações para o brexit é a ocasião perfeita para os 52% que votaram pela saída votarem no UKIP, o único partido mesmo empenhado num brexit limpo, rápido e eficiente". Em 2015, apesar dos 3,8 milhões de votos, o UKIP só elegeu um deputado. Em março, Douglas Cars-well deixava o partido, que ficou sem qualquer deputado. A 8 de junho, Nuttall terá a oportunidade de sair da sombra de Farage. Mas uma derrota "deixaria a formação a lutar pela sobrevivência", escrevia ontem The Telegraph.

Nicola Sturgeon: Segurar a Escócia à espera da independência

Nem as sondagens mais otimistas davam aos nacionalistas escoceses do SNP os 56 (em 59) deputados que conquistaram em 2015. Forte desse apoio popular - que muito deve ao desaire do Labour no seu feudo tradicional -, Nicola Sturgeon aposta agora em repetir o feito nas eleições de junho. Um escrutínio que considera "um enorme erro de cálculo em termos de Escócia". Mas a líder dos nacionalistas escoceses, de 46 anos, não vai perder a oportunidade de fazer campanha pela independência da Escócia, depois de em março ter anunciado a intenção de realizar um novo referendo sobre a permanência do país no Reino Unido. Em 2014, os escoceses foram às urnas dizer não (55,3%) à independência. Na altura o governo prometeu não fazer nova consulta no espaço de uma geração. Mas tudo mudou depois da vitória do brexit. Com a maioria dos escoceses a votar para ficar na UE, a questão da independência voltou a colocar-se. Um bom resultado em junho dará mais legitimidade a Sturgeon para avançar com nova consulta.