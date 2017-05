Pub

Animal causou ferimentos graves no homem

Num circo em Doullens, norte de França, um leão atacou o seu tratador em plenos espetáculo.

Os espectadores apressaram-se a sair do local e, principalmente, pais preocuparam-se em tirar do sítio as crianças que estavam a ver o circo.

O vídeo que se segue pode ser considerado chocante.

O Metro diz que o tratador ficou "gravemente ferido" pelas "garras e dentes" do animal, ficando com a garganta ferida.

Fumo aparece na arena para distrair o leão e permitir a fuga da vítima, que tratava o dito leão há vários anos.