"Marine, entrega o dinheiro" e "Mélenchon presidente" foram algumas das frases gritadas pelos manifestantes

A candidata presidencial francesa Marine Le Pen foi recebida com vaias na Catedral do Reims, no último dia de campanha, antes da segunda volta. Acompanha por Nicolas Dupont-Aignan, que será o seu primeiro-ministro se for eleita, Le Pen acabou mesmo por ter de sair por uma porta lateral, escoltadas pelos seguranças.

A visita, ao final da manhã, foi mantida em segredo para evitar ataques como os de ontem, quando a candidata foi recebida com ovos à chegada a uma fábrica na Bretanha. Mas o presidente da câmara de Reims acabou por revelar a visita numa mensagem que partilhou no Twitter, criticando Le Pen: "Reims, cidade da reconciliação franco-alemã, cidade virada para a Europa, cidade da paz: Marine Le Pen não perca o seu tempo".

Assim, a candidata foi recebida novamente com vaias e ovos por duas a três centenas de militantes dos movimentos France Insoumise, do En marche! e do partido socialista, segundo descreve o jornal Le Figaro. Os manifestantes gritavam "Marine, entrega o dinheiro" e "Mélenchon presidente".

Depois de a comitiva entrar na catedral, onde ainda estavam alguns turistas, seguiu-se, segundo o mesmo jornal, uma corrida para encontrar umz porta para sair livre de manifestantes. Le Pen acabou por sair por uma porta de um museu próximo da catedral.

O braço direito de Le Pen, Florian Philippot, revelou no Twitter a sua irritação, dizendo que os apoiantes de Macron não respeitam sequer as catedrais.

