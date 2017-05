Pub

Falou também em relações "mutuamente vantajosas", após reunião com o Presidente dos EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, declarou esta quarta-feira, após uma reunião com o Presidente norte-americano, que Donald Trump deseja manter relações "pragmáticas" e "mutuamente vantajosas" com Moscovo.

O chefe da diplomacia russa falava no consulado da Rússia em Washington, pouco depois de um encontro à porta fechada na Casa Branca com Donald Trump. Trata-se do primeiro encontro de Trump com um alto responsável russo desde que foi investido como Presidente dos Estados Unidos, em janeiro último.

Por seu lado, Trump falou numa "reunião muito, muito boa" com Lavrov e referiu-se especificamente ao conflito na Síria.

"Penso que vamos fazer coisas muito positivas na Síria, as coisas estão a mexer, é muito positivo", declarou Trump após a saída de Lavrov.

Na conferência de imprensa no consulado russo de Washington, Lavrov acrescentou que as relações com Trump são "livres de ideologia" e que ambos os governos estão abertos a negociar e a cooperar em assuntos como a resolução do conflito sírio.

Ambos os lados querem pôr fim à "horrível matança" na Síria, "o quanto antes", disse Lavrov.

A reunião com Lavrov acontece num momento de tensão nas relações bilaterais Rússia-EUA (principalmente, por causa da Síria e da ocupação russa da Crimeia).

O encontro aconteceu também um dia depois de Trump ter despedido o diretor do FBI James Comey, o principal responsável por uma investigação federal às eventuais ligações de elementos da campanha eleitoral de Trump com o Governo russo.

A Rússia tem sido acusada de interferência nas eleições presidenciais norte-americanas, nomeadamente por alegada pirataria informática à campanha da democrata Hillary Clinton e divulgação de milhares de e-mails roubados.

Sobre o despedimento de James Comey, Lavrov descreveu como "ficção" a acusação de que a Rússia se intrometeu na política interna dos Estados Unidos.

Já Trump disse que Comey foi afastado porque "não estava a fazer um bom trabalho".

É raro o Presidente dos Estados Unidos receber na Sala Oval - o seu gabinete na Casa Branca - um ministro dos Negócios Estrangeiros ou qualquer outro responsável governamental, reservando este local habitualmente para Chefes de Governo ou Chefes de Estado.

Trump fez-se acompanhar neste reunião pelo ex-Secretário de Estado Henry Kissinger, de 93 anos, antigo conselheiro nacional de segurança de Richard Nixon.