Forças armadas americanas utilizaram esta quinta-feira um destes engenhos no Afeganistão

A utilização de uma bomba GBU-43, esta quinta-feira, contra alvos do Estado Islâmico no Afeganistão, fica para a História como a primeira vez que este engenho, apelidado "a mãe de todas as bombas", é utilizado em cenário de guerra.

Até agora, a bomba apenas fora detonada em testes, em março e novembro de 2003.

Veja as imagens deste segundo teste:

A GBU-43 tem uma potência de cerca de 10 toneladas (métricas) e é a bomba não nuclear mais potente do Mundo.