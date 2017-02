Enda Kenny, primeiro-ministro da República da Irlanda, com Theresa May, líder do Reino Unido, em Dublin, a 30 de janeiro

Oposição trabalhista acusa Theresa May de não explicar como pretende atingir objetivos

Nada mais do que boas intenções e "palavras bonitas". É assim que um especialista em questões aduaneiras classifica o discurso de Theresa May quando a primeira-ministra britânica diz querer assegurar que no pós-brexit a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte será "insignificante e sem atritos". Citado pela BBC, Michael Lux, ex-responsável da Comissão Europeia pelos procedimentos aduaneiros, não tem dúvidas: quando o Reino Unido sair da União Europeia (UE), na Irlanda do Norte passa a existir uma fronteira com barreiras alfandegárias.

Esta questão será uma das mais delicadas de resolver durante as negociações com as autoridades europeias e aparece listada no Livro Branco - documento apresentado ontem e que define o mapa de orientação do governo - como uma das 12 prioridades de May. De acordo com Lux, a única possibilidade de adiar o problema será a UE autorizar que a Irlanda do Norte continue a fazer parte da união aduaneira durante uma fase de transição, que poderia ser de dez anos. A favor dos norte-irlandeses joga um precedente inverso: a Alemanha de Leste começou a fazer parte da união aduaneira antes de entrar para a então CEE.

No referendo de junho, apesar de o Reino Unido, no seu todo, ter votado pelo divórcio da UE (52%-48%), na Irlanda do Norte o resultado foi o contrário - 56% dos eleitores disseram que queriam continuar de mãos dadas com a Europa.

Apresentado ontem aos deputados pelo ministro do brexit, David Davis, o Livro Branco, de 76 páginas, é em larga medida a fotocópia daquele que foi o discurso de Theresa May, na Lancaster House, a 17 de janeiro. Ao explicar no Parlamento a estratégia do governo, Davis garantiu que "os melhores dias ainda estão para vir" e que o plano de May representa a visão de "um Reino Unido independente e global". Para o Partido Trabalhista, o Livro Branco fica muito aquém do que seria desejável. "Trata-se de uma lista de desejos e não de um plano de ação", afirmou Keir Starmer, ministro-sombra trabalhista para a saída da UE.

A divulgação do documento acontece um dia depois de o Parlamento britânico ter votado a favor da proposta de lei que dá a Theresa May luz verde para ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa. Terá sido um pequeno passo para os deputados, mas um grande salto rumo ao brexit. Essa é a leitura que os analistas fazem, nomeadamente Laura Kuenssberg, editora de assuntos políticos da BBC. Apesar de ainda faltarem várias etapas para que a proposta seja consagrada pela rainha como lei, a expressiva votação na Câmara dos Comuns faz com que tenha sido ultrapassado o ponto de não retorno. "Poucos acreditam que a viagem rumo à saída possa ser travada", escreve a jornalista britânica.

A proposta de lei será discutida em detalhe na próxima semana, entre segunda e quarta-feira, em fase de comité, antes de passar à terceira leitura, ainda na Câmara dos Comuns. Seguirá depois para avaliação na Câmara dos Lordes. O Partido Trabalhista deixou claro que tenciona propor várias emendas.

Espera-se que o processo de aprovação da lei esteja concluído no início do mês de março e que a primeira-ministra britânica possa dessa forma cumprir a intenção de ativar o artigo 50 até final desse mês. A partir desse momento inicia-se uma contagem decrescente de dois anos. Decorrido esse período, Londres afasta-se definitivamente de Bruxelas. O prazo só poderá ser alargado por decisão unânime dos 27 Estados-membros.