Líder da Coreia do Norte parece ter optado por acalmar tensões e diz que não partirá para a ofensiva antes de ver o que fazem os EUA

O líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, reviu o plano militar para disparar mísseis para a ilha norte-americana de Guam, no oceano Pacífico, mas vai esperar para ver o que fazem os "tolos dos ianques" antes de tomar uma decisão, revela a BBC, citando a imprensa da Coreia do Norte.

De acordo com a agência estatal norte-coreana KCNA, Kim "examinou o plano durante muito tempo" e discutiu-o com as mais altas patentes militares. O comandante das forças estratégicas da Coreia do Norte estará apenas a aguardar ordens depois de concluir a preparação para o ataque. Mas, segundo a mesma fonte, o líder de Pyongyang prefere esperar para ver o que fazem os norte-americanos, numa aparente desaceleração da retórica de provocação das últimas semanas.

Analistas citados pela BBC indicam que Pyongyang pode estar simplesmente sem condições de lançar o ataque de imediato, enquanto outros admitem que Kim Jong-un possa ter optado por refrear as ameaças e dissipar a tensão.

Já o governo de Guam afirmou que se mantém alerta relativamente a um possível ataque norte-coreano com mísseis, apesar de Pyongyang ter dito que vai "observar" os Estados Unidos antes de avançar com a ofensiva. "Não há nenhuma indicação, com base nas nossas informações, que aponte para qualquer ataque com mísseis num futuro próximo ou distante", assegurou Ray Tenorio, assistente do Governador de Guam, em conferência de imprensa.

O responsável manifestou confiança na proteção conferida pelos meios militares norte-americanos destacados na região, bem como pelo sistema antibalístico. "Ninguém quer um confronto", declarou Tenorio, rejeitando que haja um abrandamento do alerta entre os militares após a decisão do líder da Coreia do Norte.

O Presidente sul-coreano defendeu, por outro lado, que a crise nuclear na península coreana tem de "ser resolvida de forma pacífica" e opôs-se a qualquer ação militar dos Estados Unidos sem o consentimento de Seul.

Moon Jae-in, que se tem mostrado favorável a negociações com o Norte, proferia um discurso a propósito do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e da libertação da península coreana do domínio japonês.

Para o Presidente sul-coreano, a Coreia do Norte pode criar as condições para o diálogo ao suspender novos testes nucleares e de mísseis.

"O programa nuclear norte-coreano deve absolutamente ser resolvido de forma pacífica" e Seul e Washington "não têm uma posição diferente sobre isto", disse.

O objetivo do último pacote de sanções económicas da ONU é levar Pyongyang a regressar às negociações, sublinhou.

Pyongyang protestou contra as últimas sanções da ONU, que punem os lançamentos de mísseis, e ameaçou atacar território dos Estados Unidos, ao que o Presidente norte-americano prometeu "fogo e fúria" se a Coreia do Norte não baixasse o tom.

O país anunciou então que prepara um plano para bombardear a ilha de Guam, onde se encontram importantes bases militares norte-americanas.

Seul e Washington preveem realizar na próxima semana manobras militares que podem fazer aumentar ainda mais o clima de tensão.

Com Lusa