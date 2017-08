Pub

Após trocas de palavras diárias com a Coreia do Norte e enquanto garante manter a "opção militar" na mesa na Venezuela, presidente americano viu Teerão ameaçar retomar o programa nuclear se os EUA aprovarem mais sanções.

No dia em que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou que irá "esperar para ver" o que fazem os EUA antes de lançar mísseis contra Guam, a ilha americana no Pacífico, acalmando a tensão que nos últimos dias deixou a península coreana à beira da guerra, o Irão decidiu reabrir uma nova frente de batalha externa para Donald Trump. O presidente Hassan Rouhani ameaçou retomar o programa nuclear iraniano - que Teerão garante ter apenas fins civis - "em poucas horas" se os EUA impuserem novas sanções.

Em 2015, o Irão aceitou cessar atividades nucleares após um acordo com as grandes potências. Acordo esse que Trump considera "um dos piores que já vi". Para Teerão, as sanções impostas pelos EUA devido ao seu programa de mísseis balísticos violam o acordo. Para Washington são os testes dos mísseis que violam a resolução 2231 da ONU. Esta apela ao Irão para não "realizar qualquer atividade relacionada com mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares, incluindo o lançamento de mísseis com essa tecnologia". Teerão garante que os mísseis que testou não têm capacidade para levar ogivas nucleares e reafirma que o seu programa é puramente pacífico.

Convencido que o antecessor, Barack Obama, foi fraco em relação ao Irão, Trump garantiu que com a sua administração os EUA já não vão "fingir que não veem os atos hostis e beligerantes" dos iranianos. E apesar de admitir que o teste dos mísseis "não foi uma violação direta" do acordo nuclear, impôs sanções a 25 indivíduos e entidades iranianos, ligados ao programa de mísseis balísticos e aos poderosos Guardas da Revolução. Em finais de julho, as sanções foram alargadas a seis empresas iranianas, depois do lançamento de um rocket capaz de colocar um satélite em órbita.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Recém reeleito, Rouhani viu os deputados aprovarem de forma esmagadora o aumento do orçamento para o programa de mísseis balísticos, bem como para o ramo de operações externas dos Guardas da Revolução, a força Quds. Num discurso ontem no Parlamento, o presidente reafirmou o empenho no acordo nuclear, mas lembrou que essa não é "a única opção". E recordou que "o mundo já viu que com Trump a América ignorou acordos internacionais e, além de prejudicar o acordo nuclear, quebrou a sua palavras no acordo de Paris, no acordo com Cuba. Os EUA já não são um bom parceiro, nem fiáveis".

O tom de desafio não é comparável aos tempos em que Mahmud Ahmadinejad, antecessor de Rouhani na presidência, garantia que "o Diabo"inspirava o então presidente George W. Bush e vaticinava o fim do "império americano". Mas para um presidente que já tem de lidar com as ameaças diárias da Coreia do Norte, ver o Irão retomar um programa nuclear - mesmo que diga ser apenas civil - pode desequilibrar ainda mais o Médio Oriente. O Irão xiita é, com a Arábia Saudita sunita, um dos principais atores nos bastidores de vários conflitos - do Iémen à Síria.

Ora a Síria é uma frente de batalha de Trump que tem vivido uma acalmia. Sobretudo desde que no início de julho o presidente americano chegou a um acordo com o homólogo russo Vladimir Putin para um cessar-fogo no país. EUA e Rússia comprometeram-se a "garantir que todos os grupos respeitem" o fim das hostilidades e a "fornecer assistência humanitária", como explicou o secretário de Estado, Rex Tillerson.

Mudando a estratégia dos EUA, que sempre defenderam que o futuro da Síria não pode passar pela permanência no poder de Bashar al-Assad, em meados de julho Washington deixou de fornecer armas aos rebeldes que tentam derrubar o presidente sírio. Estes já tinham perdido terreno e importância no combate aos militantes do ISIS, sendo muitas vezes alvo dos ataques dos russos, aliados de Assad.

Empenhado na luta contra o Estado Islâmico que por várias vezes prometeu "aniquilar", Trump não hesitou em autorizar o lançamento da Mãe de Todas as Bombas sobre o Afeganistão em abril. A maior bomba não nuclear alguma vez usada matou dezenas de militantes do grupo islamita no que o ministério da Defesa afegão descreveu como um "complexo de túneis" onde estes haviam encontrado refúgio. Trump mostrou-se "orgulhoso" das forças armadas americanas, recusando no entanto esclarecer se fora ele a dar explicitamente a ordem para usarem a GBU-43/B, a designação oficial da bomba.

Opção militar na Venezuela

Condenado a 15 meses de prisão por não ter impedido o bloqueio das ruas durante manifestações contra o presidente Nicolás Maduro, Ramon Muchacho fugiu da Venezuela para os EUA. Ontem o ex-presidente da Câmara de Chacao veio garantir que a violência que desde abril já fez 125 mortos no seu país torna "inevitável" uma intervenção militar americana. Tudo poderia não passar de um exagero por parte do opositor caso o próprio Donald Trump não tivesse dito na sexta-feira que os EUA estão a estudar "numerosas opções para a Venezuela, incluindo uma possível opção militar se necessário".

Perante esta ameaça, Maduro, que até sugerira um encontro frente a frente com Trump em setembro na ONU, ordenou exercícios militares. O papel de pacificador ficou a cargo do vice-presidente americano. De visita à América Latina, Mike Pence garantiu que Washington procura uma solução pacífica para a "queda da Venezuela na ditadura". Um esforço para evitar que esta frente de batalha passe a uma guerra para Trump. E bem perto de casa.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.