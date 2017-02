Pub

Conselheira do presidente Donald Trump foi fotografada pela AFP e a imagem gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

Ajoelhada no sofá da Sala Oval, com os sapatos calçados, enquanto tira fotos com o telemóvel do momento em que o presidente Donald Trump recebe dirigentes de liceus e universidades historicamente negros.

A fotografia do momento foi tirada +por um fotógrafo da AFP e logo gerou uma onda de críticas no Twitter, com os internautas a acusarem a conselheira presidencial de "falta de respeito". "Conway que não tira os sapatos no sofá da Sala Oval, prova a falta de respeito que a equipa Trump revela".

Para Bret Stephens, editorialista do Wall Street Journal, se os conselheiros do presidente Barack Obama "se tivessem sentado assim na Sala Oval, os conservadores teriam gritado durante semanas".

Responsável pela última fase da campanha presidencial de Trump, Kellyanne Conway foi depois nomeada conselheira presidencial. Desde então esteve no centro da polémica ao apelar numa entrevista televisiva para os espectadores comprarem as roupas de Ivanka Trump, a filha do presidente. O gabinete de ética do governo americano considerou que a conselheira "violou" as regras e recomendou que fossem tomadas medidas contra ele.

Foi Kellyanne Conway quem inventou o conceito de "factos alternativos" e o massacre de Bowling Green, que nunca existiu.