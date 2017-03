Pub

Nas redes sociais, membros do parlamento e o Presidente da Câmara de Londres lamentaram a perda do agente da autoridade

Já há nome para o polícia que morreu esta quarta-feira no ataque de que a cidade de Londres foi alvo esta quarta-feira: Keith Palmer.

Já considerado um herói, morreu aos 48 anos, depois de ter servido 15 anos na Polícia Metropolitana. Era membro de um comando especial de proteção diplomática e parlamentar.

"Pai e marido", como fez questão de dizer o comissário da Scotland Yard Mark Rowley, "esperava regressar a casa no final do seu turno e tinha todo o direito de esperar isso".

Mark Rowley explicou ainda que Keith Palmer estava desarmado porque a segurança de Westminster é feita com um misto de agentes armados e desarmados, com papéis diferentes. "Infelizmente ele estava desarmado", disse.

O membro do parlamento James Cleverly, mostrou-se destroçado pela morte de Palmer, que afirmou conhecer há 25 anos.

O autarca de Londres, Sadiq Khan, também prestou homenagem a Keith Palmer. "Ele personifica os corajosos homens e mulheres que nos mantêm a salvo", disse.

Mais recorreram às redes sociais para prestar tributo ao polícia que foi morto pelo atacante que provocou o pânico esta quarta-feira em Londres. Até agora os números apontam para cinco mortos e 40 feridos.

Ed Miliband, antigo líder do Partido Trabalhista, relembrou a proteção que as autoridades de Westminster dão aos membros do parlamento.