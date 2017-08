Pub

Governo brasileiro abriu uma enorme reserva amazónica à exploração mineira

A justiça brasileira decidiu suspender qualquer ato administrativo que vise a extinção de uma reserva amazónica com vista à exploração mineira, avança a imprensa do Brasil.

O juiz federal do distrito federal entendeu que o governo não pode extinguir essa reserva parcial ou totalmente por simples decreto, sem consultar o congresso, segundo o G1.

Um decreto publicado no Diário Oficial do país no dia 23 extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), que fica localizada numa grande área entre os estados amazónicos do Pará e do Amapá. Após contestação pública, na segunda-feira passada, o governo anunciou que iria rever o polémico decreto e publicar um novo sobre o assunto, mais detalhado do que o anterior.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O novo decreto iria deixar as regras de exploração da região mais claras e oferecer mais garantias para a preservação das reservas ambientais e indígenas, explicou na segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, em conferência de imprensa.

A reserva natural na Amazónia tem mais de 47.000 metros quadrados, aproximadamente o tamanho da Dinamarca, e foi criada em 1984, ficando entre os estados do Amapá e do Pará, fronteiriços com o Suriname e Guiana Francesa.