Sara Netanyahu é suspeita de ter encomendado "de forma fraudulenta" centenas de refeições em restaurantes de topo, num valor de 85 mil euros

A mulher do primeiro-ministro israelita arrisca-se a ser julgada por ter passado dezenas de milhares de dólares de faturas de refeições à custa do contribuinte, e quando Benjamin Netanyahu também enfrenta problemas na justiça.

O procurador-geral Avichai Mandelblit informou o advogado de Sara Netanyahu "que tenciona fazê-la comparecer perante a justiça no caso das encomendas de refeições", indicou hoje em comunicado o ministério da Justiça.

Caso Sara Netanyahu -- figura omnipresente e considerada muito influente -- seja indiciada, será a primeira acusação nos diversos 'dossiers' que envolvem o primeiro-ministro e o seu círculo, apesar de supostamente ser estranho a este caso.

Estes 'dossiers' constituem desde há meses um tema dominante nos 'media' e suscitam interrogações sobre o futuro de Netanyahu, apesar do seu instinto de sobrevivência política.

No entanto, o procurador-geral permitiu a Sara Netanyahu que recorra da decisão "antes que seja tomada uma decisão final" que implicará a sua comparência perante os juízes, precisou o ministério.

Sara Netanyahu, e ainda um colaborador próximo de Netanyahu, são suspeitos de terem encomendado "de forma fraudulenta" centenas de refeições em restaurantes de topo num valor de 395.000 shekels (85.000 euros), indica o ministério.

Desde há meses que os detratores de Netanyahu se referem a diversos incidentes ocorridos na residência do primeiro-ministro e que podem indicar suspeitas de corrupção.

Neste contexto, os 'media' seguiram com avidez o confronto nos tribunais entre Sara Netanyahu e um antigo homem de confiança da Presidência, Meni Naftali, que acusou a mulher do primeiro-ministro de comportamento tirânico.

Naftali é considerado pelos Netanyahu como o responsável por toda esta situação.

O procurador, acusado pelos adversários do primeiro-ministro de tentar travar os processos judiciais, parece ter renunciado em indiciar a Sara Netanyahu em dois casos: a presumível compra de móveis de jardim oficialmente destinados à residência oficial, mas transferidos para uma vivenda privada dos Netanyahu; e a contratação, com dinheiros públicos, de uma assistente destinada a acompanhar em permanência o pai idoso da senhora Netanyahu.

O primeiro-ministro é diretamente visado por dois casos paralelos, e na quinta-feira decidiu através do Facebook defender a honra da família.

Assim, qualificou as suspeitas de "absurdas" sobre um aumento das despesas alimentares ao "delinquente e mentiroso" Meni Naftali e apresentou Sara Netanyahu "como uma mulher corajosa e honesta que nunca fez nada de mal".

Os dois inquéritos que envolvem Netanyahu relacionam-se com o caso de presentes que teria recebido indevidamente de personalidades com avultado poder económico, e um acordo secreto que teria tentado concluir com um jornal popular para uma cobertura mediática favorável.

Foi interrogado em diversas ocasiões pela polícia, mas sem ser formalmente indiciado.

O nome do seu advogado pessoal e de um antigo chefe de gabinete aparecem no entanto associados num caso de presumível corrupção relacionado com a compra de três submarinos alemães. Nas últimas semanas foram detidas diversas pessoas em relação com este caso, mas o nome de Netanyahu não foi envolvido.

O primeiro-ministro, 67 anos, tem repetido que "não se passa nada, porque nada se passou".

Sem rival aparente, ultrapassou os 11 anos de poder e poderá atingir o recorde de longevidade de um primeiro-ministro israelita.

Os comentadores assinalam que a pressão tem aumentado sobre a condução do governo, forçando Netanyahu a ceder à sua direita e, pelo contrário, recusar qualquer concessão aos palestinianos.

Em 09 de agosto Netanyahu tentou reverter esta pressão em seu favor, ao reunir os membros do seu partido para denunciar uma "tentativa de golpe" da esquerda e de diversos 'media.