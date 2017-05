Pub

Declarações do Presidente da Comissão Europeia surgem numa altura em que o clima entre britânicos e a União Europeia não é o melhor, devido ao Brexit

Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, disse numa conferência em Itália que a língua inglesa está a perder importância na Europa. Escolheu então discursar em francês, justificando também com o facto de se estar à beira da segunda volta das presidenciais francesas.

"É um processo lento, mas seguramente o inglês está a perder importância na Europa. Além disso, a França está prestes a ter eleições", justificou Juncker, em Florença.

No discurso, disse que o facto de o Reino Unido deixar a União Europeia "é uma tragédia", frisando que "é o Reino Unido que está a abandonar a União Europeia e não o contrário, o que faz uma grande diferença".

Acrescentou que a União Europeia vai negociar "de forma justa" com o Reino Unido. As declarações surgem na sequência de Theresa May, líder do Governo britânico, ter referido que algumas pessoas dentro da União Europeia estavam a tentar influenciar as eleições britânicas de 8 de junho.

De acordo com a BBC, responsáveis da União Europeia disseram que o Reino Unido não pode escolher os privilégios que deseja manter após o Brexit, que não pode ser mais vantajoso do que uma permanência na União Europeia.

Um jantar entre Juncker e May, em Londres, terá azedado ainda mais as relações e a primeira-ministra britânica disse que eram apenas "boatos de Bruxelas" o facto de terem surgido rumores de que o Presidente da Comissão Europeia disse que saiu desse encontro "dez vezes mais cético".