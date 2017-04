Pub

Em vésperas de cimeira para definir negociações, UE exige garantia de direitos para residentes em território britânico

Bruxelas prepara-se para endurecer a postura negocial e vai exigir a Londres que os cidadãos de outros países da União Europeia que tenham residido no Reino Unido por cinco anos adquiram direitos de cidadania permanentes. De acordo com a imprensa inglesa, esta exigência já foi adicionada ao rascunho do documento com as diretivas negociais que deverá ser aprovado no Conselho Europeu dedicado ao brexit que decorrerá no sábado.

Foi para preparar essa reunião do fim de semana que a primeira-ministra Theresa May se reuniu ontem, durante um "jantar de trabalho", com Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, e com Michel Barnier, chefe da equipa europeia que irá negociar o brexit com o governo britânico.

Ontem foi também a última vez que a primeira-ministra conservadora se submeteu ao habitual debate semanal no Parlamento. Tendo em conta o momento atual da política britânica, John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns, permitiu que a sessão de perguntas e respostas demorasse 58 minutos, quase o dobro da habitual meia hora. O The Guardian resumiu o debate como "uma troca de insultos e de slogans de campanha". Para May, Jeremy Corbyn não está preparado para ser primeiro-ministro. E para o líder dos trabalhistas o atual governo conservador "é forte contra os fracos e fraco contra os fortes".

Um porta-voz do Partido Trabalhista disse aos jornalistas em Westminster que Jeremy Corbyn só aceitará alinhar em debates televisivos durante a campanha caso Theresa May também esteja presente. A primeira-ministra fez saber na semana passada que não tem intenção de participar nos confrontos.

Depois de Theresa May ter decidido antecipar as eleições legislativas, o Reino Unido irá a votos a 8 de junho. Neste momento as sondagens apontam para uma vitória esmagadora do Partido Conservador, que lidera com 48% das intenções de voto contra 26% dos trabalhistas. Um estudo da Ipsos Mori revelava ontem que 61% dos inquiridos vê May como "mais capaz" do que os restantes adversários para liderar um governo. A atual primeira-ministra consegue assim ultrapassar os recordes de Margaret Thatcher (em 1983 contra Michael Foot) e de Tony Blair