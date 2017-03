Pub

Conselho disciplinar recomendou o afastamento do juiz

Um juiz federal canadiano que perguntou a uma vítima de violação porque não manteve os joelhos juntos demitiu-se depois de o Conselho Disciplinar de Juízes ter recomendado o seu afastamento.

O caso remonta a 2014. Robin Camp era juiz em Calgary (tornou-se juiz federal em 2015) e tem por base a violação de uma jovem de 19 anos no lavatório de uma casa de banho durante uma festa particular. Segundo os registos do julgamento, o juiz perguntou à jovem porque é que não posicionou a pélvis de forma a evitar a penetração e "porque é que não manteve simplesmente os joelhos juntos".

Robin Camp também afirmou que "as jovens querem fazer sexo, sobretudo quando estão bêbedas" e defendeu que "sexo e dor às vezes andam juntos" e que "não é necessariamente uma coisa má".

O juiz absolveu o homem que estava acusado de violação, tendo-lhe recomendado que dissesse aos amigos para serem para carinhosos com as mulheres. "Têm de ser mais pacientes. Têm de ser mais cuidadosos. Para se protegerem, têm de ser mais cuidadosos", disse.

O veredicto acabou por ser anulado por um tribunal de recurso, tendo sido marcado um novo julgamento, no qual o suspeito foi absolvido.

Esta quinta-feira Robin Camp, 64 anos, apresentou a demissão. "Quero pedir desculpa a todas as pessoas que magoei com os meus comentários", afirmou.

A decisão aconteceu depois de o Conselho Disciplinar de Juízes ter encerrado o processo, recomendando o afastamento de Robin Camp. O organismo concluiu que o juiz se baseou em mitos sem credibilidade, em estereótipos sobre mulheres e que se dirigira à vítima de violação de forma "condescendente, humilhante e desrespeituosa".