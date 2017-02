Pub

Num encontro com um senador, Neil Gorsuch afirmou que as palavras de Donald Trump sobre juiz que ordenou bloqueio do decreto anti-imigração foram "desanimadoras" e "desmoralizadores"

O juiz Neil Gorsuch, recentemente nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal norte-americano, considerou que os ataques do Presidente aos tribunais, depois da suspensão da sua ordem executiva anti-imigração feita por um juiz federal, são "desanimadores" e "desmoralizadores"

As declarações de Gorsuchforam proferidas durante um encontro com o senador democrata pelo Connecticut, Richard Blumenthal, que as transmitiu aos jornalistas. "Ele disse muito especificamente que [as declarações de Trump ] foram muito desmoralizadoras e desanimadoras e ele caracterizou-as muito especificamente dessa maneira", afirmou o senador democrata, citado pela CNN. Acrescentando que, em resposta, disse ao juiz indicado para o Supremo: "Eu disse que eram mais do que desanimadoras e disse-lhe que ele tem uma obrigação de tornar as visões dele [de Trump] claras para o povo americano, para que eles percebam quão abomináveis e inaceitáveis são os ataques do Presidente à justiça".

Um porta-voz do juiz confirmou à CNN o teor da conversa com o senador democrata

O presidente dos EUA reagiu no Twitter à suspensão temporária, a nível nacional, da proibição de entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos EUA, que foi ordenada por um juiz federal de Seattle.

Começando por escrever que quando um país não consegue decidir quem entra ou não em território nacional por razões de segurança então é porque existe um "grande problema", Trump diz depois que é "interessante como certos países do Médio Oriente concordam com a proibição de entrada" porque "sabem que se certas pessoas puderem entrar então é morte e destruição". E conclui que "a opinião deste dito juiz, que essencialmente neutraliza as autoridades no país, é ridícula e será revertida".